السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منسق ائتلاف نزاهة تكشف شكل المتابعة خلال أيام الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

كشفت مارينا سامي المنسق الإعلامي لائتلاف نزاهة، شكل المتابعة خلال أيام تصويت الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن "ائتلاف نزاهة"، يضم 7 منظمات منها 5 دولية من اليونان ورومانيا وغانا وأوغندا، والكونغو، علاوة على منظمتين مصريتين منها "ماعت" للسلام والتنمية، ومنظمة شركاء من أجل الشفافية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، أن عدد المتابعين الدوليين الذين تم تسجيلهم لدى الهيئة الوطنية للانتخابات 54 متابع دولي، ممثلين عن 34 دولة بين أوروبا وأفريقيا والمنطقة العربية، لافتة إلى أن قوام الائتلاف 100 شخص.

2400 لجنة فرعية في 10 محافظات 

وأوضحت أن الائتلاف لديه غرفة العمليات، وهي تعمل 24 ساعة، إذ يتم التنسيق بين غرفة العمليات المركزية وبين المتابعين الدوليين داخل اللجان، مشيرة إلى أن عملية المتابعة خلال الأيام الثلاث المقبلة ستتم في 10 محافظات بزيارة 2400 لجنة فرعية من أصل 10000 لجنة على مستوى مصر.

وتابعت: "بدأنا بالفعل اليوم تقسيم المتابعين الدوليين، على 16 فرقة، وكل متابع دولي سيزور 25 لجنة فرعية خلال اليوم، مع مراعاة توزيع الأقاليم والقرى والدلتا ومحافظات صعيد مصر، موضحة أن المتابع خلال عمله داخل اللجنة سيعطي الناخب استمارة استبيانية والتي يتم الإجابة عليها.

وواصلت: "والجديد هذه المرة أنه تم عمل الاستمارة بشكل "ديجيتال"، يستطيع من خلال هاتفه الإجابة عليها، وهذا ماسيصل لغرفة العمليات لحظة بلحظة".

وأشارت إلى أن ائتلاف نزاهة سيصدر تقرير حول أبرز المجريات وما رصدوه من خلال متابعتهم لسير الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة أنه من المقرر أن يتم إصدار تقرير واحد عقب العملية الانتخابية، وذلك يومي 13 و14 ديسمبر، إلى جانب تنظيم مؤتمر صحفي بعد انقضاء الانتخابات الرئاسية، والذي من المقرر أن يكون في يوم 16 من شهر ديسمبر الجاري، لاستعراض الجهود المبذولة في الرصد والمتابعة، وأبرز الملاحظات عن أيام التصويت الثلاثة.

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