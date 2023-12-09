جامعة أسوان في "التصنيف العالمي" للبيئة الخضراء والاستدامة البيئية

أعلن الدكتور محمد عبد العزيز مهلل، نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن فوز الجامعة في مسابقة التصنيف العالمي للجامعات المستدامة لعام 2023 (تصنيف على الحرم الجامعي الأخضر والاستدامة البيئية للجامعة)، بترتيب عالمي متميز899 من إجمالي 1183 جامعة عالميا، كما حصلت جامعة أسوان داخل مصر على المركز 25 من 26 جامعة مصرية.

تحقيق جامعة أسوان تصنيف عالمي جديد

جاء ذلك في إطار التصنيفات العالمية التي حققتها جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، وتوجيهات واشراف الدكتور محمد عبد العزيز مهلل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وتابع أنه يعد تصنيف جديد يضاف إلى رصيد التصنيفات العالمية التي حققتها جامعة أسوان خلال الفترة الماضية.

وجاءت هذه النتائج الطبية ثمار لجهود فريق العمل الذي يعمل تحت إشراف الدكتور محمد نجيب مدير وحدة التنمية المستدامة، ويضم فريق العمل نخبة متميزة من من أعضاء هيئة التدريس وهم الدكتوره مى عيد خليل أستاذ مساعد بكلية الهندسة، الدكتور أحمد نجم الدين عبده مدرس بكلية المصايد والأسماك الدكتور إسلام مصطفى ياسين مدرس مساعد بمعهد الدراسات الإفريقية، الدكتور أحمد محمود السيد مدرس مساعد بمعهد الدراسات الإفريقية.

وقال الدكتور محمد نجيب، مدير وحدة التنمية المستدامة بجامعة أسوان، إن الجامعة شاركت لأول مرة بهذا التصنيف، وتعمل على تطوير واستعادة أدواتها وأنشطتها لتحقيق أفضل المراكز من بين الجامعات، كما يعتمد هذا التصنيف على عناصر البنية التحتية، الطاقة والتغيرات المناخية، إدارة المخلفات، إدارة المياه، النقل، الأنظمة التعليمية.

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