السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مسؤول دفاعى إسرائيلى: العمليات ستكون كثيفة فى غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، أن إسرائيل تتوقع إنهاء عمليتها العسكرية في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع.


وقال المسؤول، إنه من المرجح أن تستمر المرحلة شديدة الكثافة من الحرب لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع أخرى، بحسب موقع أكسيوس الإخباري.

كذلك ذكر مسؤول إسرائيلي كبير، أن الجيش "حقق تقدما كبيرا" في الجزء الشمالي من قطاع غزة، لكن العملية في خان يونس بجنوب القطاع، حيث تعتقد إسرائيل أن قيادة حماس تتمركز، "قد بدأت للتو".

وأضاف أن الولايات المتحدة لا "تكبح جماح" إسرائيل أو تمنحها موعدا نهائيا محددا لوقف العملية، ولكنها تشير إلى حقيقة أن الوقت ينفد.
وقال المسؤول إن الخلاف بين إدارة الرئيس جو بايدن والحكومة الإسرائيلية يتعلق بالجدول الزمني الذي حددته إسرائيل لإنهاء المرحلة الأشد صعوبة من حرب غزة.

كما أوضح المسؤول العسكري الإسرائيلي أن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا أنهت إسرائيل المرحلة شديدة الكثافة من العملية بحلول نهاية ديسمبر، بينما تستهدف إسرائيل نهاية يناير.

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