السبت 09 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة "تدين بشدة" الهجوم على سفارتها فى بغداد

الهجوم على السفارة
الهجوم على السفارة الأمريكية فى بغداد

دانت الولايات المتحدة "بشدة" الهجمات التي استهدفت سفارتها في بغداد والقوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، داعية بغداد إلى "تقديم مرتكبيها إلى العدالة".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "الميليشيات العديدة المتحالفة مع إيران والتي تعمل بحرية في العراق تهدد أمن واستقرار العراق وجنودنا وشركائنا في المنطقة".

وبلغت حصيلة استهدافات الفصائل المسلحة للقواعد الأمريكية في سوريا والعراق أمس، قاعدة مطار خراب الجير: مرتين، وقاعدة مطار إربيل: عملية واحدة، وقاعدة عين الأسد: ثلاث عمليات، وقاعدة الشدادي: عمليتين، وقاعدة حقل العمر: عملية واحدة، وقاعدة حقل كونيكو: عملية واحدة.

وقال مسؤول في الجيش الأمريكي لرويترز إن نحو سبع قذائف مورتر سقطت على مجمع السفارة الأمريكية في بغداد خلال هجوم في وقت مبكر من صباح الجمعة، فيما يبدو أنه أكبر هجوم من نوعه في الآونة الأخيرة.

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: تعليق الرحلات الجوية بكردستان وإغلاق مطار أربيل بسبب تهديدات أمنية

عاجل.. بعد يوم من مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلى

مصر تحذر أمريكا وإسرائيل: مخطط التهجير يهدد بتدمير العلاقات مع تل أبيب

عاجل.. المُقاومة الفلسطينية تستهدف "تل أبيب" بعدد غير مسبوق من الصواريخ

ساعر باروخ.. حماس تنشر فيديو مرعبًا لعملية الإنقاذ الإسرائيلية الفاشلة

بعد الفيتو الأمريكى.. روسيا: لا يجب ترك الأبرياء فى غزة لمن يعتبر الحرب لعبة سياسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شد أجزاء

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة «3»

منى رجب

المرأة المصرية وانتخابات الرئاسة

ماجد حبته

حوارات وزير الخارجية

محمد عبدالعزيز

جوتيريش.. رجل لهذا الزمان

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

اللعب بالنار.. كيف تتحرك إسرائيل لتهجير أهالى غزة بـ«خطة الأمر الواقع»؟

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة