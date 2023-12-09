الولايات المتحدة "تدين بشدة" الهجوم على سفارتها فى بغداد

دانت الولايات المتحدة "بشدة" الهجمات التي استهدفت سفارتها في بغداد والقوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، داعية بغداد إلى "تقديم مرتكبيها إلى العدالة".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "الميليشيات العديدة المتحالفة مع إيران والتي تعمل بحرية في العراق تهدد أمن واستقرار العراق وجنودنا وشركائنا في المنطقة".

وبلغت حصيلة استهدافات الفصائل المسلحة للقواعد الأمريكية في سوريا والعراق أمس، قاعدة مطار خراب الجير: مرتين، وقاعدة مطار إربيل: عملية واحدة، وقاعدة عين الأسد: ثلاث عمليات، وقاعدة الشدادي: عمليتين، وقاعدة حقل العمر: عملية واحدة، وقاعدة حقل كونيكو: عملية واحدة.

وقال مسؤول في الجيش الأمريكي لرويترز إن نحو سبع قذائف مورتر سقطت على مجمع السفارة الأمريكية في بغداد خلال هجوم في وقت مبكر من صباح الجمعة، فيما يبدو أنه أكبر هجوم من نوعه في الآونة الأخيرة.