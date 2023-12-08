حلمي النمنم لـ"الشاهد": مصر دخلت في فوضى حقيقية بعد عام 2011

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن الدولة المصرية كانت غير قادرة على التجدد في فترة ما قبل 2011.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكستر نيوز":" مصر دخلت في فوضى حقيقية بعد 2011 وتقسيم عنصري للمصريين".

وتابع: "الإخوان أحرزوا عدد من المقاعد في انتخابات 2000، وزادت المقاعد في انتخابات 2005، وفي عام 2011، كانت الدولة تعيش بمعدل ساعة بساعة، وفي أثناء 2011 كان هناك فوضي عارمة في البلاد، وتم تقسيم الدولة لثلاث فئات عنصرية الفلول والمتظاهرين والثوار، والفئة الثالثة فوق المؤسسات والدستور، وحزب الكنبة الذي يهان من الثوار حتي وصل الإخوان في الحكم، ثم وصلنا بعدها لـ 30 يونيو، ومصر دخلت في فوضي حقيقة بعد 2022 وتقسيم عنصري للمصريين".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.