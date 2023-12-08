"القاهرة الإخبارية" تعرض معلومات عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 (فيديو)

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عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها تقريرًا عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ومعلومات عنها كخامس انتخابات تعددية.

وخلال التقرير أكدت القاهرة الإخبارية، أن الإنتخابات الرئاسية المصرية 2024، هي الخامسة منذ عام 2005، والثالثة منذ ثورة 30 يونيو 2013، حيث أنها في مرحلة مهمة من عمر الجمهورية الجديدة في ظل ظروف إقليمة ودولية بالغة التعقيد.

وأوضح التقرير، أن انتخابات الرئاسة المصرية تجرى في 27 محافظة في أيام 10و11و12 ديسمبر الجاري، وبحسب الهيئة الوطنية العليا للإنتخابات فإن نحو 67 مليون ناخب مدعوون للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.

وتابع: “سيصوت الناخبون المصريون في 9376 مقرًا انتخابيًا يحتوي على 11631 لجنة فرعية”.

وأكمل: “تعد محافظة القاهرة هي الأكبر من حيث عدد الناخبين بـ 8263761 ناخبًا سيصوتون في 961 لجنة فرعية، أما المحافظة صاحبة عدد الناخبين الأقل فهي محافظة جنوب سيناء بنحو 99240 ناخبًا سيصوتون في 46 لجنة فرعية”.

ونوه التقرير، إلى أن هذه الانتخابات يتنافس فيها 4 مرشحين هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وعبد السند يمامة مرشح حزب الوفد، وحازم عمر مرشح الحزب الجمهوري، وفريد زهران مرشح المصري الديمقراطي الاجتماعي.