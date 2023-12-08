بعد مقتل نجله.. مقتل ابن شقيقة رئيس الأركان الإسرائيلى الأسبق فى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، عن مقتل الضابط الإسرائيلي مائور كوهين، ابن شقيقة وزير مجلس الحرب الإسرائيلي ورئيس الأركان الأسبق غادي إيزنكوت، في معارك بقطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

وأمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال مقتل نجل غادي إيزنكوت، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، رئيس الأركان الأسبق في معارك بقطاع غزة.

وقبل قليل، نشرت حركة حماس فيديو لعملية مقتل جندي إسرائيلي في وقت مبكر من صباح الجمعة خلال اشتباك بين مقاتليها وقوة إسرائيلية خاصة حاولت تنفيذ عملية إنقاذ.

وذكرت حركة حماس في بيان "تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها، ما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة".