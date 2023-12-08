ضبط 18 تاجرًا في الغربية يبيعون السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية

نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، تحقيق إنجاز مهم في مكافحة احتكار السجائر وبيعها بأزيد من سعرها الرسمي، بمراكز المحافظة، حيث قامت بشن حملة موسعة علي مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 18 تاجرًا في مراكز المحلة الكبرى وزفتى، يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية بمبالغ تتراوح بين 100 و200 جنيه للقاروصة الواحدة.

وأعلن المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، عد قيادته لحملة تفتيشية بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، بهدف مراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والتجزئة في مختلف مناطق المحافظة.

وتهدف الحملة إلى ضبط التجارة غير القانونية للسجائر وحماية حقوق المواطنين ومصلحة المستهلكين، فبيع السجائر بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية يعد انتهاكًا للقوانين ويسبب ضررًا اقتصاديًا للمجتمع.

من جهته، أشاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين، بجهود مفتشي مديرية التموين بالغربية، في تنفيذ هذه الحملة وضبط المخالفين، موضحًا أن هذه الخطوة تعزز الشفافية في التجارة وتحمي المستهلكين من الاستغلال والغلاء غير المبرر في الأسعار.

وعلي صعيد مواز، تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 5 مخابز بالمحلة الكبرى والسنطة وبسيون، استولوا على 46 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية، من ضبط أصحاب 5 مخابز بالمحلة والسنطة وبسيون، استولوا على 46 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.