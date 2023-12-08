مندوب مصر: الاحتلال يتمادى فى عدوانه بالهجوم المتكرر على سوريا ولبنان

دعا السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر في الأمم المتحدة، مجلس الأمن للتعامل مع الأوضاع المأساوية في قطاع غزة.

وقال خلال جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن المجموعة العربية تدعو مجلس الأمن لأداء واجبه بشأن دعوات وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد أن الاحتلال يتمادى في عدوانه بالهجوم المتكرر على سوريا ولبنان، واستهدافه القرى الآمنة في الجنوب اللبناني.

وأشار إلى أن جرائم المستوطنين تتصاعد في الضفة الغربية تحت سمع وبصر جيش الاحتلال.

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