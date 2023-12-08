هشام زعزوع: السيسى كلف الوزراء فى أول اجتماع بالذهاب لمكاتبهم 7 صباحًا.. وشدد على أنه «لا يأس مهما كانت التحديات»

- قال إن الرئيس يقرأ كثيرًا ولديه معلومات ويدقق إذا طلب منه كلمة.. وملاحظاته كلها قوية ومحقة

- شعرت بعد «رابعة» بأن هناك اتفاقًا ضمنيًا لتدمير حركة السياحة فى مصر دون مبررات حقيقية

- سقوط الطائرة الروسية فى 2015 كان سياسيًا وأصابنا فى مقتل وأفقدنا 3 ملايين سائح روسى

- قرار بريطانيا بمنع السفر لمصر بعد الحادث كان محيرًا لأن روسيا لم تتخذ قرارها إلا بعد أسبوع

- إعادة ضبط المنظومة الأمنية فى المطارات مع وجود طرف محايد فكرة مصرية ولم تفرض علينا

- الاهتمام بالطرق أعاد الأهرامات للجداول السياحية ولولا «كورونا» وغزة لحققنا أعلى المؤشرات

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إن حادث سقوط الطائرة الروسية عام ٢٠١٥ أصاب السياحة المصرية فى مقتل، وأفقدها ٣ ملايين سائح روسى، مشددًا على أن الحادث كان سياسيًا، مستدلًا على ذلك بأن بعض الدول وقتها قررت منع السفر لمصر، حتى قبل دولة روسيا المتضررة نفسها؛ ما أشار إلى أن هناك اتفاقًا ضمنيًا لتدمير حركة السياحة فى مصر، دون مبررات حقيقية.

واستكمل وزير السياحة الأسبق، خلال الجزء الثانى من حديثه لبرنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز، على فضائية «إكسترا نيوز»، شهادته على المرحلة التى تولى فيها الوزارة.

وكشف «زعزوع» عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان خير داعم للوزراء والمسئولين والأفكار الجادة، ولديه دائمًا ملاحظات دقيقة فى جميع شئون الدولة، كما أنه كلف الوزراء فى أول اجتماع للحكومة بالتواجد فى مكاتبهم منذ السابعة صباحًا، وشدد على أنه «لا يأس مهما كانت التحديات».

■ لماذا وافقت على منصب الوزارة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى رغم الرؤية الضبابية فى تلك الفترة؟

- اعتبرتها مرحلة جديدة استبشرنا فيها جميعًا الخير لمصر، وأن تكون هناك مرحلة أفضل، وأحببت أن أكون جزءًا من التجربة والتغيير الذى بدأت آفاقه فى الظهور، وقبلت أن أستمر وزيرًا للسياحة رغم التحذيرات العالمية من السفر لمصر، واضطراب الأوضاع فى الشارع المصرى، وتكرار حوادث الإرهاب، وكان علىّ أن أنحى كل هذا جانبًا وأن أعمل فى مجالى فقط.

وأذكر أنه فى فترة اعتصامات رابعة بدأ بعدها الموسم السياحى الشتوى، فى أول سبتمبر، وكان لدى معرض فى السوق الإيطالية، الذى كان معروفًا فى مصر بأنه أول عضو فى نادى المليون سائح لمصر، قبل إنجلترا وروسيا، والسوق الإيطالية من أهم الأسواق السياحية التى تعاملت معنا، وكانت أوروبا الغربية على رأس الدول المصدرة لحركة السياحة لمصر.

وبعدها، بدأت حركة السياحة الإيطالية لمصر تتراجع بشدة، وطلبت من وزير الخارجية نبيل فهمى المساعدة فى مقابلة وزيرة خارجية إيطاليا، وانتهى الأمر بمقابلتها فى روما، وكانت لديها موقف شخصى مع مصر، وقابلتنى وزيرة خارجية إيطاليا ببرود شديد، مع السفير عمرو حلمى سفيرنا فى روما، الذى نصحنى بأن السيدة لديها ثبات انفعالى شديد، وستحاول استفزازى كثيرًا، ولكن كنت مقدرًا للموقف، وحضرت مع فريق عمل كبير.

وقد حدثتنى فى جوانب سياسية فى المقام الأول وحقوق الإنسان، وطلبت منها الحديث فى ملف السياحة، ورفع حظر السفر لمصر، وقلت لها إيطاليا من اخترعت السياحة فى شرم الشيخ، لكنها طلبت منى الرجوع للحكومة المصرية ورفع حالة الطوارئ فى مصر.

وشعرت وقتها بأن هناك اتفاقًا ضمنيًا لتدمير حركة السياحة فى مصر دون مبررات حقيقية، وقلت لها إننى سأرجع لحكومتى، وسألتها لو وافقت الحكومة على رفع حالة الطوارئ جزئيًا عن منطقة البحر الأحمر فهل سترفعين حظر السفر لمصر، وكانت هى تتصور أن هذه حالة مستحيلة، لكننى قلت لها: «لو تراجعتى عن قرارك سأنقل الموضوع للإعلام».

وفعلًا طلبت من الأجهزة المعنية، وعلى رأسها جهاز المخابرات، رفع حالة الطوارئ، وكانت هناك موافقة مبدائية، وتم رفع الطلب لمجلس الوزراء، والموافقة على رفع جزئى لحالة الطوارئ فى منطقة البحر الأحمر، وكنت من أسعد ما يكون لنجاحى فى خلق مساحة للحركة السياحية، وتم إبلاغ إيطاليا بذلك، وبدأت حركة السياح الإيطاليين تعود مرة أخرى.

■ هل تكرر الأمر مع دول أخرى؟

- كنا نعمل على فتح أسواق جديدة وتوسيع الأسواق السياحية القائمة فى الخارج، ونفس الواقعة تكررت مرارًا مع مسئولين عالميين آخرين، وكنت أعمل فى ملف التفاوض مع الدول الخارجية لجذب السياحة لمصر مرة أخرى.

وكانت حركة السياحة مهمة جدًا من ألمانيا، ووضعوا تحذيرات من السفر لمصر قبل وقوع الطائرة الروسية فى وسط سيناء، وقابلت وقتها وزير خارجية ألمانيا على هامش لقاء وزير الخارجية المصرى فى موسكو، وتمت معالجة الموضوع، والتفاوض لرجوع حركة السياحة الألمانية.

وكانت أكبر شركة للسياحة فى ألمانيا لها فرع فى لندن، وقد أحرجت مسئول الخارجية الألمانى وسألت: هل إنجلترا غير حريصة على سلامة مواطنيها والألمان فقط هم الحريصون؟ وذلك لأن إنجلترا لم تفرض حظرًا على السفر لمصر، وحدث حرج شديد جدًا لذلك.

وقد سافرت بعدها لألمانيا، وكانت هناك انتخابات فى شهرى مارس وأبريل، وكان من الصعب تغيير القرار فى هذا الوقت، وكانت نتيجة المعلومات المخابراتية أنه لا يوجد خطر من المقصد السياحى فى شرم الشيخ، أو مصر عمومًا، وتم رفع الحظر بعد الانتخابات التى استمرت فيها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل.

■ هل كانت هناك مؤامرة مقصودة ضد ملف السياحة فى هذا التوقيت؟

- شعرت بأن هناك قصدًا واتفاقًا ضمنيًا على أن السياحة مهمة لمصر، وأن هذا جزءًا من العقبات التى يتم وضعها أمام الحكومة الجديدة، أو أن البعض يؤثر السلامة نتيجة للانفلات الأمنى والحوادث الإرهابية، ولكن هذا لم يوقفنى ولم يمنعنى من الاستمرار فى جذب السياح لمصر.

وكنت أرى الصورة عن قرب، وكانت هناك دول تفرض حظر السفر إلى مصر دون مبررات حقيقية، وأذكر أننى كنت أتناقش فنيًا مع المسئولين، وأنهم يقومون بحظر السفر لمصر كلها مع أن الواقعة قد تكون فى شمال سيناء، ولم يحدث شىء فى القاهرة، وأنه لا بد أن يكون هناك تحديد جغرافى للحظر، لا أن تُوضع مصر كلها فى دائرة حظر السفر.

والسياحة مواسم، فهناك موسم صيفى وموسم شتوى، وعند حدوث مشكلة فى موسم ما كنت أعمل على الموسم التالى، وأحاول أن أذلل العقبات، وعندى قناعة ولا تزال هى أن البعيد عن العين بعيد عن القلب، وكنت أقرر هذا الموضوع مع المسئولين فى الدول، لأن ترك الساحة فارغة وعدم الاحتكاك كان يولد نتائج عكسية، وكنت أؤمن بأن الاستمرار يجعلنا على الخريطة دائمًا، ولكن للأسف لفترة طويلة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٥ كانت الأحداث غير مساندة.

■ كيف أثر حادث الطائرة الروسية فى ٢٠١٥ سياسيًا على مصر، وكيف تعاملنا مع هذه التأثيرات السلبية؟

- كنّا على أعقاب موسم سياحى قوى جدًا، وقبل سقوط الطائرة الروسية كان لدينا موسم سياحى قوى، وفقد ذلك كان عملية صعبة جدًا، وما أذكره هو أن هناك عازفًا مشهورًا يسمى «ينى» أقام حفلة بمنطقة الأهرامات فى ٣٠ أكتوبر ٢٠١٥، وفى صباح هذا اليوم سقطت الطائرة، وكان رد الفعل قويًا، وفقدنا أكثر من ٣ ملايين سائح روسى، يعنى بالفلوس ٣ مليارات دولار، وهذا رقم صعب اقتصاديًا وفقدانهم أصابنا فى مقتل سياحى.

وبعد سقوط الطائرة الروسية قامت بريطانيا بمنع السفر لمصر، وكان هذا القرار محيرًا لى على المستوى الشخصى قبل أن أكون مسئولًا، لأن الدولة المضارة، وهى روسيا، لم تتخذ هذا القرار بهذه السرعة، بل بعد أسبوع.

■ كيف عملتم على آثار الحادث؟

- رأيت أن سقوط الطائرة الروسية فى ٢٠١٥ سياسى بامتياز، ولهذا اجتمعنا ووصلنا لقرار وهو أن أفضل شىء أن نثبت للعالم أننا سنراجع المنظومة الأمنية، مع وجود طرف ثانٍ محايد.

والهدف من ذلك كان أن نثبت أنه لا يوجد لدينا ثغرة أو خلل فى المنظومة الأمنية أدت لهذا الحادث، وتحدثت مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وقتها، وحدث تفاعل فى الموضوع مع القيادة السياسية وكل الأجهزة فى الدولة.

وإعادة ضبط المنظومة الأمنية داخل المطارات مع وجود طرف ثانٍ محايد هى فكرة مصرية ١٠٠٪، ولم تُفرض علينا، وسفير مصر فى إنجلترا وقتها أبلغنى بصفة ودية بأن ما قامت به الأجهزة فى مصر سيغير مصير اللعبة، ويحرج متخذى القرار، لأن مصر ستثبت أن المنظومة الأمنية لديها مشابهة تمامًا لمثيلاتها فى مختلف المطارات الدولية.

وتم عقد مؤتمر صحفى فى أواخر ديسمبر ٢٠١٥، وأكدت خلاله أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول للمستوى الذهبى فى أمن المطارات، وتم تسخير كل الإمكانات المطلوبة، وكان لهذا المؤتمر تأثير كبير دولى، وغادرت الوزارة بعد ذلك والزملاء أكملوا، وحدثت قناعة بأن مصر من أكثر الدول المهتمة بالملف الأمنى فى المطارات، وتمت إعادة ضبط المنظومة الأمنية داخلها.

■ ما تفاصيل أول اجتماع مع الرئيس بعد حلف اليمين؟

- طبقًا للبروتوكول، كان الرئيس يجتمع مع كل الوزراء وتكون هناك تكليفات للحكومة بعد حلف اليمين.

والرئيس طلب منا أن نكون قدوة لباقى الشعب لأنها كانت مرحلة مهمة، وأن يذهب الوزراء لمكاتبهم فى السابعة صباحًا، حتى أن الجرائد وقتها كتبت عنا أننا حكومة السابعة، والرئيس أكد لنا أنه سيتحدث معنا على الهاتف الأرضى وليس المحمول، ليتأكد من وجودنا بمكاتبنا.

وكنت أنزل من منزلى فى السادسة والنصف، وكان يرافقنى أمن الوزارة، وكانت السيارة تسير فى الشارع وهو فارغ تمامًا من السيارات، فالرئيس شخصية جادة جدًا ومخلصة للوطن وكان يتحدث مع كل الوزراء كل فى تخصصه.

■ حضرت أكثر من اجتماع مع الرئيس السيسى أثناء تواجدك فى الوزارة.. فكيف كنت تحضر لها؟

- الرئيس السيسى كان يتابع ملفات مجلس الوزراء بالكامل، وبشكل دقيق للغاية، ولهذا كان يتواجد فى كثير من الاجتماعات لمتابعة الملفات بشكل شخصى، ويمكن القول إننى حضرت اجتماعات كثيرة مع وزير الآثار، فى ظل تواجد الرئيس، وذلك بسبب ارتباط ملفى السياحة والآثار، وكانت تتم مناقشة كل السبل التى تؤدى إلى تعزيز هذه الملفات، لما لها من أهمية كبيرة فى الاقتصاد المصرى.

وكان الرئيس السيسى يستمع إلى الآراء بشكل وافٍ، ويمكن القول إن الاجتماعات معه كان يمكن أن تبدأ فى الصباح وتنتهى فى المساء، أى أن الاجتماع كان يتخطى الـ١٢ ساعة، فى ظل وجود فترات للاستراحة بمدة زمنية قليلة للغاية، وكان الرئيس السيسى دارسًا للملفات بصورة محكمة، وكان يقوم بتوجيه أسئلة محددة على المتواجدين فى الاجتماعات لحل أزمة ما أو لبحث سبل التطوير.

وكان الرئيس يبارك ويعطى المساحة للوزير أو المسئول الذى يقوم بعرض فكرة مدروسة جيدًا وستفيد الوطن، وكان هذا التعامل يشير إلى أن الرئيس السيسى وطنى من الدرجة الأولى، وكان حريصًا كل الحرص على أن يدعم ويعطى مساحة للأفكار الجديدة، ثم يقوم بالموافقة عليها أو تعديلها، مع الحرص على توفير كل السبل التى تدعم هذه الفكرة.

والرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاجتماعات دائمًا ما يقوم بطرح رأيه تجاه الملفات المختلفة، ثم يستمع للإجابة من قِبل الحضور، أو أنه كان يقوم بالاستماع للقضية موضع النقاش من قِبل المسئولين، ويمكن القول إنه يعمل بحماس وجدية شديدة مع كل الوزراء، خاصة أنه يؤمن بالدور الكبير للوزير فى الدولة.

وهو أيضًا كان حريصًا كل الحرص على الاستماع لآراء الوزراء، بشرط أن تكون مدروسة، وكان لا يقبل أن يقوم أحد بالإفصاح عن رأيه تجاه قضية ما دون أن يكون دارسًا لأبعاد هذا الملف أو القضية موضع النقاش.

لذلك، تجب الإشارة إلى أن تجربتى مع الرئيس السيسى كانت مختلفة، لأنه كان داعمًا لى بصورة كبيرة، وكان يقول دائمًا إنه مهتم بتطوير ملفات الصناعة فى الدولة، ومنها صناعة السياحة.

■ ما ملامح الدعم النفسى الذى يقدمه الرئيس السيسى للوزراء والمسئولين؟

- الرئيس السيسى كان حريصًا دائمًا على الدعم النفسى للوزير، ويقول للوزراء دائمًا إنه لا يجب أن يكون هناك يأس مهما كانت هناك تحديات كثيرة تواجههم، لذا أقول إن الرئيس السيسى خير داعم لمن يعملون معه، طالما توفر عنصر الجدية والدراسة الوافية فى العمل.

■ ما أكبر تحدٍّ واجهته أثناء وجودك فى الوزارة؟

- التحدى الأكبر الذى واجهته وزارة السياحة فى الفترة التى توليت فيها هذا المنصب هو غياب الاستقرار الأمنى فى الدولة المصرية آنذاك، ومع الأسف لم يحالفنى الحظ فى أن أشهد هذا الاستقرار الحالى أثناء تواجدى فى الوزارة.

وكان من بين التحديات أيضًا أنه يمكن أن تحدث بعض الأحداث المحلية البسيطة، ولكن يتم تسويقها خارجيًا بشكل سيئ، ويؤثر هذا على النشاط السياحى المصرى.

والسياحة صناعة صامدة، ومصر مؤهلة لأن تكون من كبرى الدول المنتجة لهذه الصناعة، لذا يمكن القول إنه إذا تم استبعاد فترة فيروس كورونا وأزمة غزة حاليًا لكانت مصر حققت أعلى المؤشرات فى قطاع السياحة، ومن الممكن أن نصل لأرقام الذروة هذا العام، رغم الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط.

والرئيس السيسى أولى اهتمامًا كبيرًا بعدد من النقاط الخاصة بمجال السياحة فى السنوات الماضية، وتم الاهتمام بملف الطرق بينما كانت بعض المصادر السياحية القادمة من الخارج تنظر فى استبعاد يوم زيارة الأهرامات من جداولها بسبب الازدحام الشديد، وتفضل الاتجاه نحو البحر الأحمر، والطرق الجديدة أسهمت فى إزالة هذا التحدى من أمام السائح، وأنه لا يمكن أن يقتصر التطوير على البنية الفوقية مثل الفنادق والمطارات، ولكن البنية التحتية الخاصة بالطرق من أهم العوامل التى تؤدى إلى زيادة معدلات السياحة.

والرئيس السيسى دعم كل الفعاليات الرسمية، مثل «موكب المومياوات»، وهذه الفعالية كانت بمثابة رسائل إيجابية عن الدولة المصرية لكل دول العالم، ولهذا اهتم الرئيس بدعم هذا الحدث بكل قوة، كما دعم أيضًا قطاع الطيران بصورة كبيرة، لأن الشخص داخل الطائرة هو سائح حتى وإن كان يأتى للعمل، لذا تم افتتاح عدد من المطارات الجديدة، مع تطوير البنية التحتية للمطارات القديمة وتحسين جودة الخدمة بها.

والرئيس السيسى دعمنى شخصيًا بكل قوة، وقال لى إننى يمكننى المساهمة فى الملف السياحى حتى وإن كنت خارج الوزارة، ولهذا تقدمت بخالص الشكر لسيادته على هذه المساندة والدعم، لأن الوزير عندما كان يخرج من الوزارة كانت النظرة إليه سيئة، وكأنه ارتكب أمرًا مخالفًا، ولكن فى عهد الرئيس السيسى الأمر اختلف كثيرًا، لذا أقول إننى سعيد بالفترة التى توليت فيها وزارة السياحة فى عهده.

■ كيف كان التعامل مع الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء اجتماعات الحكومة؟

- عملت مع الرئيس عبدالفتاح السيسى وقتما كان وزيرًا للدفاع فى عهد الإخوان، وكذلك خلال السنة الانتقالية بعد ٣٠ يونيو، ولفت انتباهى خلال هذه الفترة أن الرئيس السيسى كان دائمًا يأتى لاجتماعات مجلس الوزراء وهو مجهز نفسه لجدول الأعمال، وهو هادئ ويركز ولا يتحدث كثيرًا، وإذا تحدث يتحدث ولا يقول كلامًا مرسلًا.

والرئيس السيسى كانت ملاحظاته فى ملفات الوزراء الآخرين فى هذه السنة الانتقالية دقيقة، فى التعليم والصحة والإسكان وكل شئون الدولة، وكان يقرأ كثيرًا، ولديه معلومات، ويدقق إذا طلب منه كلمة، وملاحظاته كلها قوية ومحقة.