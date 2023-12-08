عمر جابر: تأجيل مباراة الاتحاد فرصة لتحقيق الفوز على ساجرادا بالكونفدرالية

شدد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها غدا السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف لاعب الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" نتطلع للفوز وحصد الثلاث نقاط، وتأجيل مباراة الاتحاد السكندري في الدوري جاء لمصلحة الفريق في ظل إجهاد بعض اللاعبين في الفترة الماضية".

وأوضح “جابر” أن معتمد جمال المدير الفني قام بتوظيفه في أكثر من مركز خلال الفترة الأخيرة وهو يبذل قصارى جهده للظهور بأفضل صورة، على العكس من أوسوريو المدير الفني السابق الذي كان يوظفه فقط في خط الوسط.

وأضاف:" كرة القدم ليس لها كبير ويجب أن نتعلم من الدروس السابقة وألا ننخدع بالفوز الكبير على سوار الغيني قبل مباراة الغد أمام ساجرادا الأنجولي، ونتطلع لمواصلة الانتصارات حتى فترة توقف الدوري".

وتابع:" نجحنا في زيادة الفاعلية الهجومية في الفترة الأخيرة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في اللقاء، ولابد من عدم استقبال أي أهداف في المباراة، ونتطلع لتحقيق البطولات لإسعاد الجماهير".

واختتم:" الحالة المعنوية مرتفعة للاعبين، وهناك استقرار في غرفة الملابس، وتحسن النتائج يزيد من ثقة اللاعبين في أنفسهم، كما أن مساندة الجماهير ساعدت الفريق كثيرًا في الفترة الماضية".

الزمالك يختتم استعداداته للقاء ساجرادا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعدادًا للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له غدًا السبت باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض اللاعبون فقرة بدنية خلال مران اليوم تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق قبل اللقاء.

وأدى اللاعبون فقرة فنية وخططية شهدت التركيز على بعض الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها في المباراة، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة في منتصف الملعب لتطبيق الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال المران، وعلاج الأخطاء والسلبيات التي وقع فيها اللاعبون.