"الصحة العالمية": 212 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية فى غزة حتى الآن

وثقت منظمة الصحة العالمية، 212 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة، منذ بدء العدوان.

وأسفر القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي، وكذلك التوغل البري الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ذلك الحين، عن مقتل ما لا يقل عن 565 شخصًا وإصابة 732 آخرين من القطاع الصحي، مثلما طال 56 منشأة صحية و59 مركبة إسعاف.

وحسب إحصائيات المنظمة التي صدرت، وفقًا لفضائية الغد، اليوم الجمعة، فإن 60% من الهجمات على المرافق الصحية، و58% من المستشفيات المتضررة كانت في مدينة غزة.

ودعت المنظمة إلى احترام القانون الدولي، والتدخل الفعلي لضمان حماية المرافق الصحية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن نقل 313 شهيدًا و558 جريحًا إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، مؤكدةً ارتقاء 17487 شهيدًا و46480 مصابًا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال يمنع وصول سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى والشهداء من المناطق التي تتواجد فيها قواته العسكرية والجرحى ينزفون حتى الموت، مشيرةً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 36 كادرًا صحيًا من قطاع غزة في ظروف قاسية وغير إنسانية.