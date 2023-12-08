رياض منصور: الحرب الحالية حرب نتنياهو وهدفها عدم استقلال فلسطين

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن هذه الحرب هي حرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي حرب الائتلاف المتطرف وهدفها عدم استقلال فلسطين.

وأضاف مندوب فلسطين، اليوم الجمعة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تقول إن حربها على قطاع غزة هدفها تدمير حماس، في حين أن 70% من الضحايا مدنيون، مؤكدًا أن إسرائيل قتلت أكثر من 17 ألف فلسطيني خلال شهرين.

وأوضح مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أنه لا مبررات لارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائمه في قطاع غزة ويجب إنقاذ الأرواح وحياة المدنيين، مشيرًا إلى أن رفض وقف إطلاق النار في غزة هو رفض لإيقاف الإبادة.