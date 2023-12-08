الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الشعب الديمقراطي": مشاركة المواطن فى الانتخابات الرئاسية درسًا للأجيال القادمة

المستشار خالد فؤاد
المستشار خالد فؤاد

قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الأثر المباشر لمشاركة المواطن في الانتخابات الرئاسية، هو ممارسة لحقه في اختيار رئيس الجمهورية ودرسا للأجيال القادمة أن الصندوق هو الوسيلة الوحيدة لاختيار الحاكم وليس الطرق الأخرى. 

وأضاف "فؤاد" خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن أنه لأول مرة الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بإعطاء هذا الزخم للعملية الانتخابية، خاصة أن الهيئة الوطنية تلتزم بالدستور والقانون وهذا يعطى أثر كبير لدى المواطنين بأن أصواتهم مؤمنة.

وأوضح المستشار خالد فؤاد، أن مصر ترسخ مجدها ومكانها في العالم كدولة حرة ديمقراطية ذات سيادة تحكمها نصوص الدستور والقانون وبها مبدأ تداول السلطة وحرية التعبير وحرية التصويت وحرية العملية الانتخابية.

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي: "نحن فى فترة لم تتكرر فى تاريخ العالم، فهناك هجمة شرسة على الشرق الأوسط، ومصر هى الوحيدة المستقرة التى تبنى وتعمر ويقوم قائدها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتمسك بالتنمية المستدامة ومد مظلة تكافل وكرامة لغير القادرين وإطلاق المبادرات الرئاسية والكثير من المشروعات التى يعجز العقل عن عدها، حيث أن كل قرية بها آلاف المشروعات".

الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس حزب الشعب الديمقراطي الانتخابات الرئاسية

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