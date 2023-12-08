غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات تناقش خريطة القطاع الصحي مع هيئة الاستثمار

قال الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستناقش مع هيئة الاستثمار مقترحات لسرعة حصول أصحاب المستشفيات الخاصة والعاملين بالاستثمار الصحي على الرخص الذهبية لتسهيل الاستثمار في القطاع.

غرفة الرعاية الصحية تناقش الخريطة الجغرافية للقطاع الصحي مع هيئة الاستثمار

وأضاف عبدالمجيد، خلال اجتماع الغرفة، أنه سيتم مخاطبة هيئة الاستثمار لوضع مقترحات لميزات خاصة للعاملين بالقطاع الصحي علي أن يتم مراعاة الرخص حسب الحاجة للخدمات الصحية، وكذلك مناقشة الخريطة الجغرافية الطبية لكي يتمكن المستثمر في القطاع من معرفة الفرص الاستثمارية المتاحة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور خالد سمير وكيل الغرفة، الدكتور محمد حبلص عضو مجلس الإدارة، الدكتور أحمد نزيه أبو راس عضو مجلس الإدارة، الدكتور ممدوح العربي عضو مجلس الإدارة، مصطفى الأسمر عضو مجلس الإدارة، الدكتور أحمد جمال ماضي أبو العزايم عضو مجلس الإدارة، الدكتور ايمن هاني عضو مجلس الإدارة، عمرو حمزه عضو مجلس الإدارة، الدكتور هشام ماجد عضو مجلس الإدارة، محمد لطفي عضو مجلس الإدارة.

رئيس الغرفة: 50% خصما للأعضاء في الدوارات التدريبية

وأشار رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات الدكتور علاء عبدالمجيد، إلى أن الغرفة ستتعاون مع أحدي مؤسسات الجودة الدولية لتنظيم وتكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالقطاع بنسبة خصم تصل إلي 50%، بجانب أنه سيتم استمرار بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة في عمل دوارات تدريبية للبرنامج التعريفي بمعايير الجودة اللازمة للمستشفيات بالمحافظات المختلفة وذلك للتسجيل والاعتماد حتى يمكن الدخول بمنظومة التامين الصحي الشامل

خطة لتسهيل انضمام المستشفيات الخاصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة بالتدريب مشكلة من كل من الدكتورة غادة الجنزوري، والدكتور محمد حبلص، والدكتور أحمد أبو العزايم، والدكتور ممدوح العربي، والدكتور خالد سمير، لمتابعة تأهيل المستشفيات وتنفيذ دورات تدريبية للسجلات الطبية.