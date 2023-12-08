المرأة المصرية.. وانتخابات الرئيس

من المؤكد أن انتخابات الرئاسة المصرية التى تبدأ، الأحد، ستكون انتخابات تاريخية، وذلك لسببين: أولهما أنها تواكب أحداثًا خطيرة تمر بها منطقتنا، وحربًا وحشية بين إسرائيل والفلسطينيين فى قطاع غزة، هدفها تصفية القضية الفلسطينينة، وتهجير الفلسطينيين إلى الجنوب فى اتجاه معبر رفح، حتى يتم الدفع بهم إلى أرض سيناء، وهو ما رفضه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعلنه للعالم، ويواصل حاليًا جهودًا مضنية لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وثانيهما: أننا فى مرحلة استكمال بناء دولة متقدمة وحديثة، تنعم بالرخاء والاستقرار، ويتمتع مواطنوها بالأمان وبحقوق المواطنة والتنمية المستدامة، ولهذا فإنه من الضرورى أن نحرص جميعًا على النزول من بيوتنا للمشاركة فى انتخابات الرئاسة انطلاقًا من دورنا الوطنى وواجبنا كمواطنين.

ولا شك أن الدور الأساسى سيكون على المرأة المصرية لتشجيع أبنائها وأفراد أسرتها على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، ولقد كانت المرأة المصرية دائمًا فى الصفوف الأولى حينما يناديها الوطن، وحينما يكون مطلوبًا مشاركتها وطنى فى وقت والضرورة، وأثبتت دورها الوطنى هذا فى السنوات الأخيرة، حينما شعرت بأهمية دورها الوطنى، وأيضًا يذكرنا التاريخ بدورها الوطنى حيث كانت فى القرن الماضى وتحديدًا فى سنة ١٩١٩ شريكة للرجل فى ثورة ١٩١٩ للمطالبة بحرية الوطن والتنديد بالاحتلال الإنجليزى، وسقطت فى هذه الثورة ٤ شهيدات برصاص الاحتلال الإنجليزي.

وفى ثورة ٢٠١٣ كانت تتقدم الصفوف الأولى للمطالبة بحرية الوطن ورحيل الإخوان المسلمين عن سدة الحكم، ورحيل رئيسهم الذى كان مشاركًا فى خطة تدمير مصر، كما كانت فى طليعته الصفوف أيضا فى كل الاستحقاقات السياسية.

شاركت جنبًا إلى جنب الرجل فى انتخابات الرئاسة السابقة، كما شاركت فى تفويض الشعب لوزير الدفاع حينذاك عبد الفتاح السيسى للقضاء على الإرهاب.

وانطلاقًا من دورها الوطنى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعمها وإعلاء مكانتها وتعيين وزيرات فى الوزارات المختلفة، ووصل عددهن إلى ٨ وزيرات، وفى مناصب كنا نطالب فى أن تتقلدها مثل منصب المحافظ وفى القضاء وفى مجلس الدولة، وغيرها من المواقع المهمة والفعالة فى الدولة، وما زلنا نأمل فى المزيد، ومن هنا فإننى أطالب المرأة المصرية سواء أكانت الأم أو الجدة أو الزوجة أو الأخت أو الابنة بالمشاركة بكثافة فى الانتخابات التى تبدأ غدًا، بل وحث كل من حولها على المشاركة فى الإدلاء بالصوت فى انتخابات الرئاسة التاريخية التى تبدأ بعد غدٍ وعلى مدى ثلاثة أيام من ١٠ إلى١٢ ديسمبر.

إننى أدعو كل سيدة وشابة مصرية إلى النزول لتوصيل رسالة للعالم بأن نساء مصر وشاباتها ماضون بكل العزم والإصرار على طريق بناء مصرر المتقدمة والحديثة والحرة، التى تدرك أهمية دورها الوطنى، واستكمالًا لطريق البناء والتنمية وتقدم المرأة، الذى بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسى بكل شجاعة وإصرار، إيمانًا منه بقدرات نساء مصر، وتفعيلًا لدورهن الوطنى السابق حيث أطلق عليهن عظيمات مصر فى كلماته وخطبه فى يوم المرأة المصرية منذ توليه الرئاسة فى ٢٠١٤ ومسيرته السباقة فى دعم وتقدم واحترام المرأة المصرية، وتكريمها فى يوم المرأة فى كل عام.

وأتوقع أن يفوز فى انتخابات الرئاسة الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى بفترة ولاية جديدة فى الانتخابات التى خيمت عليها الحرب فى غزة، وكان المصريون فى الخارج قد صوتوا بأعداد كبيره، وهم حاملون العلم المصرى تأكيدًا على حبهم لوطنهم الأم انطلاقًا من الإحساس بأهمية دورهم الوطنى فى هذه الفترة الصعبة والمحفوفة بالأخطار، وذلك فى الفترة من أول ديسمبر، إلى الثالث من الشهر الحالى.

ومن المقرر إعلان النتائج فى ١٨ديسمبر، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة، لتجنب إجراء جولة إعادة فى أوائل يناير.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد فاز فى الدورتين الرئاسيتين السابقتين عامى ٢٠١٤ و٢٠١٨ بعد حصوله على ٩٧٪ من الأصوات، ووفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات يحق لنحو ٦٧ مليون مصرى فوق سن ١٨ عامًا التصويت من إجمالى عدد السكان ١٠٤ ملايين نسمة.

ومن بين الأشخاص الممنوعين من التصويت أصحاب الأمراض العقلية والمدانون الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، أما أسماء المرشحين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى فهم:

فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى الذى يمثل تيار يسار الوسط، وعبد السند اليمامة رئيس حزب الوفد الليبرالى، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.

إننى أدعو كل مواطن مصرى ومواطنة مصرية حريص أو حريصة على مستقبل الوطن، أن يؤدوا بكل حماس وأمانة دورهم الوطنى فى الإدلاء بصوتهم فى انتخابات رئيس مصر، وأتمنى أن يكون عرسًا انتخابيًا ديمقراطيًا أمام العالم، حتى نؤكد للعالم الذى ينظر إلى هذه الانتخابات ويتابعها فى وسائل الإعلام والمواقع والفضائيات والإذاعات- وعى المصريين بدورهم الوطنى، وحرصهم على اختيار الرئيس المقبل لمصر.

وأتمنى أن نرى طوابير اللجان الانتخابية على الشاشات والمواقع، ليرى العالم أن فى مصر رجال ونساء يدركون أهمية المشاركة فى صياغة مستقبل وطنهم العظيم مصر، وتحيا مصر منصورة ومنتصرة وحرة ومتقدمة إلى الأمام بكل ثبات واستقرار وأمان.

وأتمنى أن تمضى الانتخابات فى أمان ونظام وبكثافة ملحوظة، وأنا شخصيًا سأعطى صوتى للرئيس الوطنى الشجاع اقتناعًا منى بما أنجزه بجود كبيرة من مشروعات عملاقة وأساسية ولأنه الداعم الأول للمرأة والأسرة والشباب والرجال والقادر على حماية أمن وأرض واستقرار الوطن، سأنتخب بكل اقتناع الرئيس عبدالفتاح السييسى ليستكمل معنا ونستكمل معه خطوات الإصلاح والتقدم والتنمية والازدهار فى الجمهوريه الجديدة، ولأنه الوحيد القادر على التصدى للاخطار المحيطة بنا وحماية الأرض والعرض والدفاع عن الوطن ضد الأعداء المتربصين به وتوفير الأمان والاستقرار والسلام فى كل ربوع مصر.

وفى تقديرى أن إدارته ووقفته الشجاعة والقوية منذ بد الحرب فى غزة أمام العالم كله هى خير دليل على قدراته كرئيس على إدارة دفة الوطن وحماية سيادته وشعبه وفى أصعب الأوقات، والله ولى التوفيق إن شاء الله.