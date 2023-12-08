لقطات تظهر القصف الإسرائيلى على شمال غزة (فيديو)

استعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” فيديو يظهر حجم القصف الإسرائيلي على شمال غزة، حيث تكاثفت ألسنة الدخان بعدة مناطق إذ تواصل القصف منذ صباح اليوم على بيت لاهيا وحانون وجباليا.

واستهدف القصف المدارس التابعة لمنظمة "الأونروا"، والتي تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين، علاوة على استهداف عدد من المناطق السكنية بالقطاع.

من جانبه، قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن أولوياتنا هي وقف العدوان وقفا شاملا كاملا على قطاع غزة قبل الخوض في أي أمور أخرى، مضيفا: “لا مجال للحديث في الوقت الراهن عن مستقبل قطاع غزة، قبل ضمان وقف العداون وضمان حماية الشعب الفلسطيني”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن على استعداد لدفع أي ثمن لحماية شعبنا لأنها المسئولية الأولى لكل قيادة في كل دول العالم".

وحول جلسة مجلس الأمن، أوضح أنه يجب على مجلس الأمن، التحرك فورا لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، لكننا نشك في قدرة مجلس الأمن في اتخاذ القرار الصحيح بسبب الولايات المتحدة الأمريكية واستخدامها للفيتو لأي قرار من شأنه إدانة إسرائيل.

وواصل: "أتمنى أن تنحاز أمريكا للعدل والسلم الدولي وتخيب ظننا فيها هذه المرة وعدم استخدام حق الفيتو في وقف أي قرار من شأنه إدانة إسرائيل".