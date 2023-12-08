الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف مربعًا سكنيًا فى مخيم المغازى وسط غزة

الاحتلال يستهدف مربعا
الاحتلال يستهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن الاحتلال استهدف مربعًا سكنيًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأكدت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك هجوما سيبرانيا على موقع أرشيف إسرائيل ما أدى إلى محو كثير من المعلومات، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة وسديروت.

وقوع إصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا فى دير البلح وسط قطاع غزة

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوقوع إصابات جراء قصف الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أفادت بأن طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية شرق مدينة غزة، في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال يطلق القنابل الفسفورية على جباليا.

وأعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 13 شهيدا بقصف إسرائيلي لمنزل يضم نازحين بالنصيرات، وارتقاء 40 شهيدا جراء قصف الاحتلال منطقة الصبرة شرق مدينة غزة، فيما اندلع حريق بمراكز إيواء شمال قطاع غزة إثر قصف مدفعية الاحتلال.

القاهرة الإخبارية الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة قطاع غزة

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