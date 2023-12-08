"القاهرة الإخبارية": هجوم سيبرانى على موقع أرشيف إسرائيل ومحو كثير من معلوماته

أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن هناك هجومًا سيبرانيًا على موقع أرشيف إسرائيل ما أدى إلى محو كثير من المعلومات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، قبل قليل.

اندلاع حريق بمراكز إيواء شمال قطاع غزة إثر قصف لمدفعية الاحتلال

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" قد أفادت في نبأ عاجل، باندلاع حريق بمراكز إيواء شمال قطاع غزة إثر قصف لمدفعية الاحتلال.

ارتقاء شهيدين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة

كما أعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتقاء شهيدين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية.

وكان جيش الاحتلال قد قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات حية من القصف إذ تتصاعد ألسنة الدخان في مناطق متفرقة من قطاع غزة.