"القاهرة الإخبارية": إصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا فى دير البلح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوقوع إصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أفادت بأن طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية شرق مدينة غزة، في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال يطلق القنابل الفسفورية على جباليا.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتقاء 13 شهيدًا بقصف إسرائيلي لمنزل يضم نازحين بالنصيرات، وارتقاء40 شهيدًا جراء قصف الاحتلال منطقة الصبرة شرق مدينة غزة، فيما اندلع حريق بمراكز إيواء شمال قطاع غزة إثر قصف مدفعية الاحتلال.

وفي السياق، أعلنت فصائل فلسطينية، عن استهداف تجمع للاحتلال في محور جنوب مدينة غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.