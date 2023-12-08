"القاهرة الإخبارية": طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية شرق مدينة غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية شرق مدينة غزة، في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال يطلق القنابل الفسفورية على جباليا.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتقاء 40 شهيدا جراء قصف الاحتلال منطقة الصبرة شرق مدينة غزة، فيما اندلع حريق بمراكز إيواء شمال قطاع غزة إثر قصف مدفعية الاحتلال.

فيما أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء مخيم القارعة بالضفة الغربية، إلى 5 شهداء برصاص الاحتلال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكان قصف جيش الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، إذ عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات حية من القصف إذ تتصاعد ألسنة الدخان في مناطق متفرقة من قطاع غزة.