يصاب الكثير من الأشخاص بمشكلة التبول أكثر من مرتين ليلًا في فصل الشتاء، دون معرفة الأسباب أو الأعراض، كما أنه قد يكون علامة على مرض أو حالة ما، وهذا ما يكثر حدوثه بفصل الشتاء، حيث يعاني كثير من الناس من كثرة التبول (التبول المفرط) بصفة خاصة في ذلك الفصل.

ووفقًا لموقع "Health line"، نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن مشكلة التبول أكثر من مرتين ليلًا في فصل الشتاء التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، وإليكم الأعراض والأسباب في السطور التالية على النحو التالي:

أعراض وأسباب التبول أكثر من مرتين ليلًا في فصل الشتاء

هناك العديد من الأسباب التي تُعبر عن وجود حالة معينة أو مشكلة صحية تسببت في كثرة التبول الغير إيرادي، من أهمها الآتي:

1 - الإصابه بمرض السكري.

2 - مشاكل الجهاز البولي في الكلى والحالبين والمثانة.

3 - شعور الفرد بالتوتر والقلق.

4 - تناول المستحضرات الدوائية.

5 - التعرض لإصابات الجهاز العصبي، مثل السكتات الدماغية.

6 - الإصابه التهابات جدار المثانة.

7 - تعرض الحوض للإشعاع في حالة علاج السرطان.

8 - الإصابة بمرض سرطان المثانة.

9 - وجود حصوات في الكلى أو المثانة.

10 - إفراط نشاط المثانة غير الطبيعي.

11 - وجود أورام في منطقة الحوض.

12 - ضيق في الحالب.

13 - التبول اللاإرادي.

أعراض وأسباب التبول أكثر من مرتين ليلًا في فصل الشتاء

أعراض كثرة التبول في الشتاء

1 - تغير لون البول إلى اللون الدموي، أو زيادة التعكر فيه.

2 - ملاحظة خروج إفرازات غريبة مع عملية التبول من مخرج البول.

3 - الإحساس بالألم أثناء عملية التبول.

4 - فقدان التحكم في عملية التبول مع الوقت.

5 - عدم القدرة على التبول بالرغم من الإحساس بالرغبة فيها.

6 - ارتفاع درجة الحرارة لمستوى الحمى.

7 - إحساس بالغثيان ورغبة في القيء.

8 - زيادة الإحساس بالعطش.

9 - وجود آلام أسفل منطقة الظهر وخلف الكليتين.