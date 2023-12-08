الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": اندلاع حريق بمراكز إيواء شمال غزة إثر قصف لمدفعية الاحتلال

 حريق بمراكز إيواء
 حريق بمراكز إيواء شمال قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، باندلاع حريق بمراكز إيواء شمال قطاع غزة إثر قصف لمدفعية الاحتلال.

 ارتقاء شهيدين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة 

كما أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتقاء شهيدين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية.

وكان جيش الاحتلال قد قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات حية من القصف إذ تتصاعد ألسنة الدخان في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

غزة قطاع غزة مراكز إيواء مدفعية الاحتلال حريق بمراكز إيواء

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