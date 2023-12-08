بلينكن: نعمل من أجل العودة إلى الهدنة فى غزة

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، في مؤتمر صحفى جمعه مع نظيره البريطاني، إنه على إسرائيل بذل كل الجهود لزيادة المساعدات لقطاع غزة، ونعمل من أجل العودة إلى الهدنة في غزة.

وأضاف أنه على إسرائيل العمل على حماية المدنيين، أمريكا كانت واضحة ورغم أن حماس ما زالت تستخدم المدنيين كدروع بشرية إلا أننا أكدنا على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لحماية المدنيين، وما زلنا ندرس كل السبل التي تؤدى إلى إطلاق سراح الرهائن، وحماس مسئولة عن عدم إطلاق سراحهم وانتهاء الهدنة، وعلى حماس أن تسمح للصليب الأحمر بزيارة الرهائن والتأكد من أنهم يتلقون معاملة جيدة.

وأكد أن أمريكا اتخذت بعض الإجراءات، منها منع دخول المتطرفين، ونحن نركز كل يوم وعلينا أن نفكر ونعمل عما يأتى في اليوم التالي، وغدًا سنستقبل زملاء من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، وسنتكلم عن مقاربتنا، وتكلمنا عن موقفنا من الصين.