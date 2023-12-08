الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هشام زعزوع لـ"الشاهد": قبل سقوط الطائرة الروسية كان لدينا موسم سياحى قوى

هشام زعزوع
هشام زعزوع

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إنه قبل سقوط الطائرة الروسية كان لدينا موسم سياحي قوي، وأكثر من 3 ملايين سائح.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكستر نيوز": "السياحة مواسم، هناك موسم صيف وموسم شتاء، وعند حدوث مشكلة في موسم ما، كنت أعمل على الموسم التالي، وبحاول أن أذلل العقبات، وكنت أكرر هذا الموضوع مع المسئولين في الدول، وكنت أؤمن أن الاستمرار يجلعنا على الخريطة دائمًا، ولكن للأسف جلسنا فترة طويلة من 2013 إلى 2015 كانت الأحداث غير مساندة للوضع".

وتابع: "كنا على أعقاب موسم سياسي قوي جدًا، وكانت روسيا تعطينا 3 ملايين سائح، وقبل سقوط الطائرة الروسية كان لدينا موسم سياحي قوي، يعني بالفلوس 3 مليارات دولار، وفقد ذلك كان عملية صعبة جدًا، ولكن ما أذكره للتاريخ أن هناك عازف مشهور، يسمى يني، وعمل حفلة من منطقة الأهرامات في 30 أكتوبر 2015، وفي صباح هذا اليوم سقطت الطائرة، فكان رد فعل قوي وفقدنا أكثر من 3 ملايين سائح روسي، وهذا رقم صعب اقتصاديًا وفقدانهم أصابنا في مقتل سياحي".

برنامج "الشاهد

ويعد برنامج  "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

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