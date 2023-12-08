هشام زعزوع لـ"الشاهد": السوق الإيطالى من أهم الأسواق السياحية لمصر

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إن السوق الإيطالي من أهم الأسواق السياحية التي تعاملت معنا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، عبر فضائية "إكستر نيوز":" إيطاليا كانت العضو الأول في نادي المليون سائح إلى مصر.

وتابع: "عملنا على فتح أسواق جديدة وتوسيع الأسواق السياحية القائمة في الخارج، شعرت أن هناك اتفاقًا ضمنيًا لتدمير حركة السياحة في مصر دون مبررات حقيقية".

وأكمل: "شعرت أن هناك قصدًا واتفاقًا ضمنيًا على على تدمير السياحة في مصر، لكن تغلبنا على هذه العقبات، حيث أن هذا جزء من العقبات التي يتم وضعها أمام الحكومة الجديدة، ولكن هذا لم يوقفني على الاستمرار في جذب السياح لمصر، وكنت أرى الصورة عن قرب، وكان هناك دول تقوم بفرض حظر السفر بدون مبررات حقيقية للموضوع، وأذكر أنني كنت أتناقش فنيًا مع المسئولين وأنهم يقومون بحظر السفر لمصر مع أن الواقعة قد تكون في شمال سيناء، ولم يحدث شئ في القاهرة، وأنه لابد أن يكون هناك تحديد جغرافي في الحظر، ولا تضع مصر كلها في دائرة حظر السفر".

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.