هيئة الاستعلامات: الرئيس يلعب دورًا مهمًا في ظل وضع إقليمي معقد

علّق ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على استعدادات محافظات الجمهورية للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال رشوان، خلال مؤتمر صحفي للهيئة العامة للاستعلامات ونقلته فضائية "إكسترا نيوز"، إنه وفق الدستور المصري رئيس الجمهورية يلعب دورًا مهمًا في السياسة الخارجية خاصة في ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية في أي دولة لها نظام رئاسي هو الأهم، مشيرًا إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية في ظروف إقليمية مثل التي تمر بها المنطقة، هو صانع السياسة والحكومة تنفذ قراراته.

وأشار إلى أن بعد ثورتي يناير ويونيو لابد من تطوير مسارات الدولة، وهذا ما أكد عليه الحوار الوطني، فالحوار الوطني جاء ليفتح مصار الإصلاح السياسي.