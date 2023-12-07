الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النائب محمود الشامى يشيد بمبادرة الدستور "صوتك لمصر"

محمود الشامي
محمود الشامي

أشاد المهندس محمود الشامي، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، وعضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم الأسيق، أشاد بمبادرة الدستور "صوتك لمصر"، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد أن المبادرة هي مبادرة داعمة لدعوات المشاركة الفعَّالة في العملية الديمقراطية في مصر.

وحث الشامي المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مشددًا أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني على الجميع، وأكد أنه يجب على المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وتعزيز قوة المؤسسات الديمقراطية وتعزيز استقرار البلاد، وأن مثل هذه المبادرات تعكس أهمية المشاركة وتسهم في تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبري، تتوافق مبادرة "صوتك لمصر" مع تطلعات الشعب المصري وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية، وتسعى المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية المشاركة الانتخابية وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، كما تهدف المبادرة إلى إزالة أية عقبات قد تحول دون مشاركة المواطنين في الانتخابات.

عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى الدستور صوتك لمصر داعمة لدعوات المشاركة الفع الة في العملية الديمقراطية في مصر المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني على الجميع مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية تعزيز قوة المؤسسات الديمقراطية المبادرات تعكس أهمية المشاركة المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية النائب محمود الشامي يشيد بمبادرة الدستور صوتك لمصر

مواد متعلقة

رئيس زفتى يشيد بمبادرة "صوتك لمصر".. ويؤكد على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأنبا بولا يشيد بمبادرة "صوتك لمصر" ويطالب المواطنين بالمشاركة الإيجابية

مدير إدارة زفتى التعليمية: مبادرة الدستور "صوتك لمصر" تعكس دور الصحافة التاريخي

صوتك لمصر.. عبد القوي: المشاركة في الانتخابات واجب وطني ودعوة لصنع مستقبل الوطن

وكيل "أوقاف الغربية": المشاركة بالانتخابات أمانة يجب أن يؤديها الفرد

لأول مرة.. إدراج جامعة طنطا في تصنيف QS Sustainability العالمي

"صوتك لمصر".. عياد: الاحتشاد أمام اللجان رسالة واضحة بالتفاف المصريين حول الوطن

جامعة طنطا تنظم ندوة لحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

نازية الاحتلال: إسرائيل تعرّى الفلسطينيين على "طريقة هتلر" (صور)

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. المحافظون يدعمون مبادرة الدستور للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

عاجل.. البيت الأبيض "يستبعد" أن تكون هناك هدنة إنسانية جديدة فى غزة

ترحيب دولى بمقترح السيسى بإقامة دولة فلسطينية "منزوعة السلاح" (فيديو)

تصاعد أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى يطلب ردًا من اتحاد الكرة بشأن مخالفة لوائح الفيفا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثاني والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت