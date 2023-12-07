النائب محمود الشامى يشيد بمبادرة الدستور "صوتك لمصر"

أشاد المهندس محمود الشامي، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، وعضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم الأسيق، أشاد بمبادرة الدستور "صوتك لمصر"، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد أن المبادرة هي مبادرة داعمة لدعوات المشاركة الفعَّالة في العملية الديمقراطية في مصر.

وحث الشامي المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مشددًا أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني على الجميع، وأكد أنه يجب على المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وتعزيز قوة المؤسسات الديمقراطية وتعزيز استقرار البلاد، وأن مثل هذه المبادرات تعكس أهمية المشاركة وتسهم في تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبري، تتوافق مبادرة "صوتك لمصر" مع تطلعات الشعب المصري وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية، وتسعى المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية المشاركة الانتخابية وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، كما تهدف المبادرة إلى إزالة أية عقبات قد تحول دون مشاركة المواطنين في الانتخابات.