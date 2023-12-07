الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة فريد زهران ترد على التعليقات الساخرة بشأن صور الدعاية الانتخابية

حملة فريد زهران
حملة فريد زهران

قال باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: تابعنا التريند المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي بالتعليق على دعاية مرشحنا فريد زهران، والذي يحمل تعليقات ساخرة من ضعف الدعاية وقلة الإنفاق التي ظهرت في صغر حجم اللوحات وقلتها. 
وقد تفاعلنا مع هذه التعليقات بكل ترحيب، والتي تؤكد روح الدعابة التي يتميز بها الشعب المصري.

وأضاف: كما نود الإشارة كذلك أن حملتنا وإن لم تستطع منافسة بعض المرشحين الآخرين في حجم اللافتات وانتشارها نظرا للفارق في الإمكانيات المادية، إلا أننا استطعنا بمواردنا المادية المحدودة الوصول لقطاعات كبيرة من المواطنين، معتمدين على ما نقدمه لهم من رؤية تحمل حلولًا واضحة وممكنة لقضايا ملحة. 

وأوضح: فقد اعتمدنا منذ البداية على التواصل المباشر مع المواطنين في القرى والمراكز بالمحافطات المختلفة والاستماع إليهم والتحدث معهم، واستطاعت الحملة في هذه الفترة القصيرة جدا منذ فتح باب الدعاية حتى الآن تنظيم حوالي 16 لقاءً جماهيريًا بحضور المرشح وعدد كبير من اللقاءات مع مجموعات من المواطنين، مثل الناشرين، المثقفين المصريين، قيادات نسائية، قيادات سياسية ودينية.

وتابع: ونحن إذ نتحدث عن قلة مواردنا مقارنة بحملات مرشحين آخرين إلا أننا نذكر بكل فخر ما تزخر به حملتنا من كوادر متنوعة في مجالات مختلفة، استطاعت صياغة برنامج متكامل يحتوي على رؤية المرشح التي يشاركه فيها الأحزاب المشاركة في الحملة والأحزاب الصديقة وكل من يهدف لإقامة دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها المواطن بالأمن والرخاء والاستقرار.

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حملة فريد زهران ترد على التعليقات الساخرة بشأن صور الدعاية الانتخابية

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