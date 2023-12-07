الخميس 07 ديسمبر 2023
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عالم

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": ترتيبات لتشغيل منفذ كرم أبو سالم خلال الأيام المقبلة

جريدة الدستور

أكدت مصادر مصرية، أن هناك ترتيبات لتشغيل منفذ كرم أبو سالم خلال الأيام المقبلة بنفس آليات عمل منفذ العوجة.

ودخل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة  شهره الثالث على التوالى مع استمرار المجازر والإبادة الجماعية فى مناطق شمال وجنوب القطاع إثر القصف الجوى العنيف والمكثف من الطيران الحربى الإسرائيلى، وكثف الاحتلال غاراته على عدة مناطق فى شمال غزة أبرزها جباليا التى تعرض البلوك رقم 2 و5 لقصف عنيف، ما أدى لارتقاء 100 شهيد فلسطينى غالبيهم من الأطفال والنساء.

 

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