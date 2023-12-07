"سوء النتائج" يطيح بمدرب سلة الزمالك أحمد مرعى

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، توجيه الشكر إلى الكابتن أحمد مرعى، المدير الفنى لفريق كرة السلة بالنادي "رجال".

ويأتي ذلك بسبب سوء نتائج فريق سلة الزمالك رجال مؤخرا، وهو ما دفع مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بإقالة أحمد مرعي من منصبه.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك قراره الرسمي خلال الساعات القادمة، حيث يتم البحث عن مدير فني أجنبي خلال الفترة الحالية، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق مع مدير فني أجنبي سيكون البديل مصريًا حتى نهاية الموسم.

وتعاقد أحمد مرعي مع الزمالك على قيادة الفريق الأول لكرة السلة منذ عام ونصف العام، ولم يتوج مرعي مع الزمالك بأي بطولة خلال العام والنصف العام، واكتفى بوصافة كأس مصر والسوبر المصري أمام الأهلي.