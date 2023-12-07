رئيس زفتى يشيد بمبادرة "صوتك لمصر".. ويؤكد على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أشاد إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، بمبادرة "صوتك لمصر"، التي أطلقتها مؤسسة "الدستور" ووصفها بأنها مبادرة هادفة تهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أنها تتفق مع آراء مختلفة تدعو للنزول والمشاركة في الانتخابات، تسعى المبادرة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية وتعزيز وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، كما تهدف المبادرة إلى إزالة أي عوائق قد تعترض المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، وتشجيعهم على النزول والتصويت.

وأكد إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، بمحافظة الغربية، علي ضرورة مشاركة وتحفيز جميع المواطنين، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار، واختيار قائد لسفينة الوطن في المرحلة القادمة، وسط كل هذه التحديات التي تواجه العالم من حولنا، قائلًا يجب على الناخبين الوقوف على برامج المرشحين ومقارنتها وفقًا لأولوياتهم الشخصية وتطلعاتهم لمستقبل الوطن.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية لها أهمية كبيرة، باعتبارها ركيزة أساسية لنظام ديمقراطي، وإحدى أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية، مشيرا إلى أهمية ذلك في دعم مكانة مصر عالميا، مضيفا أن العاملين في المصالح الحكومية والمديريات وكافة القطاعات والرائدات الريفيات والصحيات والسيدات ربات المنزل لهم دور في تحفيز أسرهم وأولادهم وتشجيعهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وأنه من المتوقع أن تشهد لجان الاقتراع إقبالًا كبيرًا، وهذا يعكس إرادة المصريين في بناء مستقبل أفضل لبلدهم، ورغبتهم في إظهار وطنه بمظهر يليق أم العالم.

وأكد أن مبادرة "صوتك لمصر" تعد دعوة حماسية للمواطنين المصريين للمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وانه نابعة من صحافة وطنية تعيش ما يعيشه المواطن المصري، مثمنًا المبادرة.