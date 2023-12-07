الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير إدارة زفتى التعليمية: مبادرة الدستور "صوتك لمصر" تعكس دور الصحافة التاريخي

جيهان صابر
جيهان صابر

دعمت جيهان مصطفى صابر، مدير إدارة زفتى التعليمية في محافظة الغربية، إن مبادرة جريدة الدستور "صوتك لمصر" إحدى المبادرات المهمة التي جاءت في مرحلة حاسمة في تاريخ مصر، وتعكس الدور المهم والتاريخي المتحدد للصحافة المصرية الوطنية، ولاقت هذه المبادرة إشادة وتقديرًا من قبل كل العاملين بإدارة زفتى التعليمية.

وأضافت صابر، أن مشاركة المصريين في الانتخابات تعكس رغبتهم في المساهمة الفعالة بالعملية الديمقراطية وتحقيق مستقبل أفضل لمصر، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات تعد واجبًا وطنيًا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلاد.

وتحدثت صابر قائلة: "تتوافق مبادرة صوتك لمصر مع تطلعات الشعب المصري وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية، خاصة وأن المبادرة تسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية المشاركة الانتخابية وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، كما تهدف المبادرة إلى إزالة أية عقبات قد تحول دون مشاركة المواطنين في الانتخابات".

وأضافت: “تعد مبادرة صوتك لمصر جهدًا مهمًا لتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والديمقراطية للبلاد، فهي تعكس التزام الصحافة المصرية الحرة بتمكين المواطنين وتسهيل دورهم في صنع قراراتهم السياسية”.

واختتمت مدير إدارة زفتى التعليمية حديثها لـ “الدستور” قائلة: “نناشد جميع المواطنين بالمشاركة الجادة في الانتخابات، حتى يتسنى للعالم رؤية شكل مصر المستقبلي وتحقيق طموحات الشعب المصري في بناء مستقبل وطنهم”. 

وأطلقت مؤسسة "الدستور" مبادرة "صوتك لمصر" بهدف تحفيز المواطنين والموطنات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري.

مدير إدارة زفتي التعليمية في محافظة الغربية الصحافة المصرية الحرة في تلك الفترة الحاسمة مشاركة المصريين في الانتخابات الانتخابات تعد واجب ا وطني ا المرحلة الحاسمة من تاريخ البلاد تتوافق مبادرة صوتك لمصر مع تطلعات الشعب المصري

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