أعراض العصب السابع ما قبل وعند الإصابة وأبرز الأسباب

يعد مرض العصب السابع من ضمن الأمراض الشائعة التي يصاب بها الكثير حول العالم، ويطلق عليه “شلل الوجه”، وينتج بسبب ضعف أو شلل في عضلات الوجه.

ويعرف عن مرض العصب السابع بأنه واحدًا من أعصاب الجمجمة، وهى مجموعة من اثنى عشر عصبا تخرج مباشرة من المخ وجذع المخ، ويعتبر العصب الوجهى هو سابع هذه الأعصاب الاثنى عشر وهو مسئول عن حركة عضلات الوجه وبعض عضلات الرقبة.

ووفقًا لموقع "Health line"، نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن مرض العصب السابع، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

أعراض العصب السابع ما قبل الإصابة

أعراض العصب السابع ما قبل الإصابة وأبرز الأسباب

1 - عدم القدرة على إغلاق العين أو الرمش.

2 - تدمع العين أكثر أو أقل من المعتاد.

3 - صعوبة في مضغ الطعام وبالأخص في جزء من الفم.

4 - انخفاض القدرة على تذوق الطعام.

5 - انقباض في عضلات الوجه وفي قسم منه.

6 - ألم أو تنميل خلف الأذن.

أعراض العصب السابع عند الإصابة بالمرض

أعراض الإصابة بالعصب السابع تظهر بشكل مفاجئ بعد عدة أسابيع من الإصابة بنزلة البرد أو التهاب الأذن أو العين في معظم الحالات، وأعراض العصب السابع في هذه الحالة تتمثل في:

أعراض العصب السابع ما قبل الإصابة وأبرز الأسباب

1 - سقوط جزء من الوجه إلى الأسفل.

2 - عدم القدرة على فتح أو إغلاق العين في الجزء المصاب من الوجه.

3 - صعوبة في تناول الطعام أو الشراب.

4 - عدم القدرة على القيام بأي تعبيرات في الوجه مثل الضحك أو العبوس.

5 - ضعف عضلات الوجه.

6 - جفاف الفم والعين.

7 - الصداع.

8 - الحساسية الشديدة تجاه الأصوات.

أسباب التهاب العصب السابع

هناك العديد من الأسباب التى قد تؤدى الى التهاب أو شلل العصب السابع وتتمثل في:

1 - التسمم ببعض المواد.

2 - الحمل وخاصة في الثلث الثالث.

3 - إصابات الدماغ والوجه.

4 - الأورام.