الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "أوقاف الغربية": المشاركة بالانتخابات أمانة يجب أن يؤديها الفرد

الشيخ عبد اللطيف
الشيخ عبد اللطيف طلحة

قال الشيخ عبد اللطيف طلحة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، إنه جرى تخصيص خطبة الجمعة المقبلة لمناقشة قضية الإيجابية والمشاركة الوطنية في الاستحقاقات الدستورية، في خطوة تعكس الوعي والنضج الوطني للشعب المصري، وانطلاقًا من الواجب الوطني الذي يحمله الشعب المصري تجاه وطنه.

وأكد طلحة أهمية الإيجابية والمشاركة الوطنية في بناء الأمة وتحقيق الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن الشعب المصري يقف إلى جانب وخلف قيادته الوطنية، ويسعى لتحقيق "حياة كريمة" في الريف المصري.

وثمن الشيخ طلحة، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء جيش قوي وعظيم يدافع عن البلاد والمواطنين، ووصف الجيش المصري بأنه درع وسيف للوطن، قادر على حماية الأمن والاستقرار، موضحا أن حضورهم ومشاركتهم في التنمية والبناء يعكس رسالة للعالم بوعي شعب مصر ووعيه بأهمية مسؤوليته الوطنية.

وأشار الشيخ طلحة إلى أن الاستحقاقات الانتخابية تتطلب من الناس أن يفهموا أهمية صوتهم وأن يمنحوه لمن يستحقه ويتمتع بالكفاءة والقدرة على مواجهة التحديات الراهنة، معربا عن دعمه وتأييده للرئيس السيسي وقيادته الوطنية المخلصة في تحقيق حياة كريمة للمصريين والدفاع عن أمن البلاد.

الرئيس السيسي نجح في مواجهة تحديات عدة

وأكد الشيخ طلحة أن الرئيس السيسي نجح في مواجهة تحديات عدة، بما في ذلك القضاء على فيروس سي وتطوير البنية التحتية للبلاد، وأعرب عن ثقته في نصرة فلسطين وعبر عن استعدادهم للدفاع عن سيناء الحبيبة، كما أشار إلى أن مصر تسعى جاهدة لتحقيق التنمية والازدهار في مختلف المجالات.

وشدد على أهمية الإيجابية والمشاركة الإيجابية في المجتمع، وكيف أنها تعد رسالة للعالم بوعي وتحضر الشعب المصري. يتم التأكيد على أن الوعي هو سلاحنا الأقوى في مواجهة التحديات الحالية، وأن المشاركة الإيجابية تعطي رسالة قوية للعالم بوعي وتطور الشعب المصري.

وركز الشيخ طلحة على أهمية صوت الفرد في الاستحقاقات الانتخابية، مشددًا على أنه يجب أن يتم تفهمه من زاويتين: أولًا، أنه أمانة يجب أن يؤديها الفرد، وثانيًا، أنه يجب أن يمنح لمن يستحقه ويكون الأكفأ في مواجهة التحديات الحالية، وأشار طلحة، إلي رؤية الشعب المصري ووعيه بأهمية الإيجابية والمشاركة الوطنية.

وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية خطبة الجمعة القادمة تحقيق الاستقرار والتنمية أهمية الإيجابية والمشاركة الإيجابية في المجتمع الاستحقاقات الانتخابية الرئيس السيسي وعي شعب مصر ووعيه بأهمية مسؤوليته الوطنية

مواد متعلقة

لأول مرة.. إدراج جامعة طنطا في تصنيف QS Sustainability العالمي

"صوتك لمصر".. عياد: الاحتشاد أمام اللجان رسالة واضحة بالتفاف المصريين حول الوطن

جامعة طنطا تنظم ندوة لحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

صوتك لمصر.. "عريبى": ما يحيط بمصر من مخاطر جسيمة يستلزم اصطفاف الجميع

"صوتك لمصر".. برلمانى: المصريون سيظهرون "مسئولية بناء الوطن" بانتخابات الرئاسة

"صوتك لمصر".. وكيل "تموين الغربية": الوطن يعيش مرحلة تتطلب مساهمة الجميع

صوتك لمصر.. يسرى الديب النزول للانتخابات يعكس عظمة الشعب المصرى أمام العالم

صوتك لمصر.. رئيس مركز شباب زفتى يحث المواطنين على الالتزام بواجب المشاركة الانتخابية

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. نظام "جوسبيل" أحدث أساليب الاحتلال الوحشية فى حرب الإبادة على غزة

عاجل.. تفاصيل العرض الجديد من الشباب السعودى لضم "زيزو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت