البابا ثيودروس يحتفل بعيد القديس نيقولاوس في الإسكندرية

ترأس البابا ثيودورس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، القداس الإلهي في كنيسة القديس نيقولاوس بحي كامب شيزار بالإسكندرية، بمشاركة المتروبوايت بندلايمون مطران نفكراتوس وسكرتير عام المجمع المقدس، والمتروبوليت وجرمانوس مطران دامياتا ورئيس دير القديس سافا بالإسكندرية.

حضر القداس الإلهي القنصل العام لليونان في الإسكندرية يوانيس بيرجاكيس، والكابتن بحري كونستانتينوس فاروكسيس.

قداس على أرواح طاقم المدمرة "أدرياس"

في ختام القداس الإلهي، بالتنسيق مع الكابتن فاروكسيس، أقام غبطة البابا البطريرك قداسًا تذكاريًا على أرواح طاقم المدمرة "أدرياس"، وجدير بالذكر أن هذه السفينة في 1943 أصابها لغم تسبب في مقتل 21 وإصابة 30 بحارًا.

وعلى الرغم من أن نصفها تدمر لكن قبطانها إيوانيس تومباس تمكن من الوصول بها إلى ميناء الإسكندرية في عيد القديس نيقولاوس يوم 6 ديسمبر، وفور وصولها إلى الميناء نزل القبطان مع ضباطه وبحارته وتوجهوا إلى كنيسة القديس نيقولاوس للصلاة.

في نهاية القداس الإلهي استقبل البابا ثيودوروس الوفد الرسمي اليوناني وجميع المصلين في القاعة الملحقة بالكنيسة.

في سياق آخر، كان قد وصل صاحب بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودروس إلى الإسكندرية بعد زيارته الرعائية الأخيرة إلى دولة بوروندي بإفريقيا.

وبمناسبة عيد القديس سابا شفيع الدير البطريركي التاريخي ترأس غبطته القداس الإلهي البطريكي، بمشاركة المتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسيو (بورسعيد) والوكيل البطريركي في الإسكندرية، والمتروبوليت جرمانوس مطران دامياتا ورئيس دير القديس سابا. ومعاونة كهنة مدينة الإسكندرية.

في القداس الإلهي رفع البابا ثيودروس الأب باسيليوس بيوك كاهن كنيسة القديس ميناس في الإسماعلية إلى درجة الأرشمندريتية.

بعد القداس الإلهي استقبل البابا ثيودروس المصلين في قاعة العرش البطريركي.