مومياء براون.. أحدث روايات الكاتبة سعاد عبداللاه

صدرت عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع احدث روايات الكاتبة سعاد عبداللاه (مومياء براون) والذي تشارك به الكاتبة في معرض القاهرة الدولي والذي يناقش حقيقة تسميد الأراضي البريطانية بالمومياء المصرية وسرقتها في أواخر القرن الثامن عشر لصنع عقاقير طبية ايمانًا منهم إنها أكسير الحياة وتشفى العديد من الأمراض كما صنع من هذه المومياوات لون البني المومياء.



كما تعاصر الكاتبة بروايتها فترة الأحتلال البريطاني على مصر وسرقة البرديات الفرعونيّة، وتتحدث عن صراع القنصليات في هذة الحقبة التاريخية للحصول على القطع الاثرية الفرعونية وتهريبها خارج البلاد.



وقد صدرت للكاتبه سعاد عبداللاه عدد من الروايات منها (ديسمبر الماضي) و(ختم زوهري) و( دمية الباليه ) كما شاركت في المجموعة القصصية (رمادي اللون ) بقصة ( لا حديث مع الغرباء) وشاركت في الكتب الجامعة الدولية الاتية: كتاب ( العزف على أوتار الحياة) بقصة (ضيفة على الرصيف ) وكتاب (طريقي إلى الهدايا ) بقصة ( النفس أمارة بالسوء) وكتاب ( الأقصى لا يهان ) بقصيدة ( قضية وطن ) وكتاب (ترانيم النبض ) بقصيدة ( ناقذتي المعتمة ) وكتاب ( ضوء في نهاية النفق ) بقصة (أجروفوبيا).