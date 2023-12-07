"الزراعة" تكشف تفاصيل إطلاق مبادرة لتخفيض الأسعار

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل إطلاق الوزارة مبادرة لتخفيض الأسعار للتخفيف على المواطنين، لافتًا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بالتوجه للمشروعات الزراعية، التي تهدف لتزويد المتاح والمعروض من المنتجات الغذائية أمام المواطن المصري.

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، إن اهتمام الدولة بالتوجه للمشروعات الزراعية ساعد بصورة إيجابية على إتاحة المنتجات الغذائية المختلفة، لافتًا إلى أنه كانت هناك بعض الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، وبالتالي تدخلت الدولة من خلال إنشاء المنافذ.

وأوضح أن هناك 240 منفذا بوزارة الزراعة يتم توفير المنتجات الغذائية فيها بأسعار مناسبة، إلى جانب منافذ وزارة التموين وأمان وغيرها، لخفض الأسعار.

وأكد أن الدولة وضعت سعرا استرشاديا للقمح هذا العام 1600 جنيه، وتم توفير التقاوي والأسمدة التي تخدم المزارع بشكل إيجابي، لافتا إلى أن جميع السلع الغذائية التي يحتاجها البيت المصري موجودة فى المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار.