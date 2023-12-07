الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الزراعة" تكشف تفاصيل إطلاق مبادرة لتخفيض الأسعار

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل إطلاق الوزارة مبادرة لتخفيض الأسعار للتخفيف على المواطنين، لافتًا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بالتوجه للمشروعات الزراعية، التي تهدف لتزويد المتاح والمعروض من المنتجات الغذائية أمام المواطن المصري.

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، إن اهتمام الدولة بالتوجه للمشروعات الزراعية ساعد بصورة إيجابية على إتاحة المنتجات الغذائية المختلفة، لافتًا إلى أنه كانت هناك بعض الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، وبالتالي تدخلت الدولة من خلال إنشاء المنافذ.

وأوضح أن هناك 240 منفذا بوزارة الزراعة يتم توفير المنتجات الغذائية فيها بأسعار مناسبة، إلى جانب منافذ وزارة التموين وأمان وغيرها، لخفض الأسعار.

وأكد أن الدولة وضعت سعرا استرشاديا للقمح هذا العام 1600 جنيه، وتم توفير التقاوي والأسمدة التي تخدم المزارع بشكل إيجابي، لافتا إلى أن جميع السلع الغذائية التي يحتاجها البيت المصري موجودة فى المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار.

الزراعة وزارة الزراعة مبادرة لتخفيض الأسعار تخفيض الأسعار

مواد متعلقة

أطلقتها "الدستور".. وزارة الزراعة تثمن مبادرة "صوتك لمصر" للمشاركة في انتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

عاجل.. نظام "جوسبيل" أحدث أساليب الاحتلال الوحشية فى حرب الإبادة على غزة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. تفاصيل العرض الجديد من الشباب السعودى لضم "زيزو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت

سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية فى حى الشجاعية

مستعمرون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى