الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية كفل حارس المهندس أسامة صالح، إن جرافات الاحتلال تواصل أعمال التجريف لمساحات واسعة من أراضي المواطنين الواقعة بالقرب من مدخل البلدة وتعرف بالمرج، لصالح شركة "ميكروت" الإسرائيلية، التي تقوم بمد خطوط مياه للمستعمرات المقامة على أراضي المواطنين بمحافظة سلفيت، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

مشروع مد خطوط المياه الاستعماري يتسبب بتخريب الأراضي وعشرات أشجار الزيتون

وأضاف، أن مشروع مد خطوط المياه الاستعماري يتسبب بتخريب الأراضي وعشرات أشجار الزيتون، مشيرا إلى أن الأراضي المستهدفة مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة، ما يعني فقدان المواطنين لمصادر رزقهم التي يعتمدون عليها بشكل رئيس.

وأشار رئيس بلدية كفل حارس، إلى أن جنود الاحتلال منعوا المواطنين من الاقتراب من مكان التجريف، مهددين بإطلاق الرصاص تجاههم.

العدوان الإسرائيلي على غزة يدخل يومه الـ62

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ62، وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك شرسة مع قوات الاحتلال المتوغلة، خاصة في خان يونس جنوبي القطاع، واستهدفت العديد من الآليات والجنود، في وقت أقر الاحتلال بمقتل 10 بينهم 7 ضباط في 24 ساعة.

وارتكب الاحتلال المزيد من المجازر في خان يونس وجباليا ومدينة غزة، بينما تجاوز عدد الشهداء 16 ألفا والجرحى 43 ألفا، معظمهم نساء وأطفال.