"إكسترا نيوز": طفرة كبيرة فى دعم الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة

سلطت فضائية "إكسترا نيوز"، الضوء على الدعم العيني والمادي الذي تقدمه الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، مستعرضة من خلال تقرير عرضته دور الدولة في تقديم هذا الدعم للنهوض بالاقتصاد المصري خلال الـ9 سنوات الأخيرة.

واستعرض التقرير مجموعة من الأمور التي قدمتها الدولة، وهي: سن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، وإنشاء أكثر من 5 آلاف وحدة صناعية بمجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف التقرير أن الدولة المصرية نفذت مبادرة "مشروعك" وقدم قروضًا بقيمة 27.4 مليار جنيه لتمويل نحو 209 آلاف مشروع وسط تأكيدات أممية بنجاح مصر في تعزيز المشروعات الصغيرة.

وشهدت جهود الدولة المصرية إشادات دولية واسعة خاصة باهتمام مصر بتوفير فرص عمل للمرأة، كما أشاد بنك الاستثمار الأوروبي بتهيئة البيئة المواتية لريادة الأعمال في مصر.