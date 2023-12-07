الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأوقاف: أنفقنا 400 مليون جنيه فى خدمة وتعليم القرآن الكريم فى عهد السيسى

الدكتور هشام عبدالعزيز
الدكتور هشام عبدالعزيز

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف أنفقت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم البلاد حوالى 400 مليون جنيه على خدمة القرآن الكريم، لافتا إلى أنه تم إنفاق 67 مليون جنيه فى 2023.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس": "هناك العديد من الانشطة الكثيرة خاصة بالقران الكريم، منها 5 آلاف مقرأة للجمهور فى العديد من المساجد، ومقارئ كبار القراء، ومقارئ الأئمة والواعظات، والتحفيظ عن بعد فى عدد كبير من دول العالم".

وتابع: "آخر الأنشطة التى لاقت إقبالا كبيرا من الجمهور، وهو (صحح قرأتك)، والتى بدأت فى 33 مسجدا، وتوسعت إلى 133 مسجدا، وهذا الرقم قابل للزيادة فى العديد من المساجد بمحافظات الجمهورية".

وأوضح أن هناك دولا كثيرة تطلب تدريب الأئمة لديها فى أكاديمية الأوقاف الدولية، لما لها من تميز فى التدريب ونشر الإسلام الوسطي الحنيف.  

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