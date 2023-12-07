الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. بدء صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة لمدة 3 أيام

رواتب العاملين
رواتب العاملين

يبدأ اليوم الخميس فى صرف أى متأخرات لمستحقات العاملين بالجهات الحكومية، لمدة 3 أيام هى 7 و10 و11 من شهر ديسمبر الجارى، وذلك تيسيرًا على العاملين بالدولة وكل الجهات الإدارية.

ومن المقرر أن يتم صرف رواتب العاملين وما فى حكمها لشهر ديسمبر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 من الشهر الجاري، شاملًا الزيادة المقررة فى الحد الأدنى للأجور وعلاوة الغلاء التى بدأ صرفها اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضى.

وتعتزم الحكومة استكمال تطوير المنظومة الإلكترونية للمرتبات بما يحقق التكامل بين منظومات الدولة المختلفة، وحفاظًا على مستحقات العاملين بما يضمن صحة احتساب مستحقات العاملين وحصصهم التأمينية، مع فرض رقابة على أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة يتم الصرف منها لمستحقات العاملين منها.

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