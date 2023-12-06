الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير فلسطينى: الانقطاع المتكرر للاتصالات فى غزة جريمة جديدة لقوات الاحتلال

إسحاق سدر
إسحاق سدر

قال وزير الاتصالات الفلسطيني، الدكتور إسحاق سدر، إن الاحتلال الإسرائيلي قطع الاتصالات في غزة منذ يومين للمرة الرابعة بشكل متعمد للغاية.

وأضاف وزير الاتصالات الفلسطيني في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن الاتصالات عادت على ما تبقى من شبكات الاتصالات خصوصًا في المنطقة الوسطى والجنوبية.

وأشار إلى أن الاتصالات في شمال غزة منقطعة منذ أكثر من يومين، ولا توجد إمكانية لحركة طواقم شركات الاتصالات من أجل معرفة أسباب هذا الانقطاع وإصلاح الخلل.

وتابع: "الوضع في غزة كارثي والانقطاع المتكرر للاتصالات جريمة تُضاف إلى جرائم الاحتلال الذي يقترف جرائمه تحت أعين العالم الذي يتعامل مع الوضع وكأن لا شيء يحدث".

وزير الاتصالات الفلسطيني: الاتصالات لا تقل أهمية عن المياه والغذاء والعلاج في غزة

وأكد أن موضوع الاتصالات موضوع حيوي لا يقل أهمية عن الغذاء والعلاج والصحة والدواء والمياه؛ لأن الناس في حالات الحرب يحتاجون إلى إرسال الاستغاثات. 

كما أوضح وزير الاتصالات الفلسطيني، أن الاحتلال لم يتمكن من كسر إرادة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من عدوانه هو تهجير سكان قطاع غزة.

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