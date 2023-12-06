"الخارجية الأمريكية": الصراع بغزة يشكل تهديدًا للأمن الإقليمى والعالمى

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها لا تدعم مقترحات لإقامة منطقة عازلة داخل غزة، مشيرةً إلى أننا لا نزال في مرحلة مبكرة من هذا الصراع بين إسرائيل وحماس؛ بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن الصراع بغزة يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والعالمي، مشيرةً إلى أنها قامت بمناقشات صريحة مع القادة الإسرائيليين، منوهين بأنهم طرحوا العديد من الأسئلة الصعبة.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، عن مراجعتها تقريرًا لمنظمة العفو الدولية عن استخدام ذخائر أمريكية في ضربة إسرائيلية أودت بحياة مدنيين في غزة.