الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الخارجية الأمريكية": الصراع بغزة يشكل تهديدًا للأمن الإقليمى والعالمى

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها لا تدعم مقترحات لإقامة منطقة عازلة داخل غزة، مشيرةً إلى أننا لا نزال في مرحلة مبكرة من هذا الصراع بين إسرائيل وحماس؛ بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن الصراع بغزة يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والعالمي، مشيرةً إلى أنها قامت بمناقشات صريحة مع القادة الإسرائيليين، منوهين بأنهم طرحوا العديد من الأسئلة الصعبة.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، عن مراجعتها تقريرًا لمنظمة العفو الدولية عن استخدام ذخائر أمريكية في ضربة إسرائيلية أودت بحياة مدنيين في غزة.

القاهرة الإخبارية الخارجية الامريكية الصراع بغزة الصراع بين إسرائيل وحماس منطقة عازلة غزة

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