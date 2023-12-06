الخارجية الأمريكية: لن نسمح لـ"حماس" بتكرار سيناريو 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن أنها لن تدعم إجراءات تمنح حركة حماس القدرة على تكرار ما فعلته في 7 أكتوبر الماضي؛ بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أنه توجد مناطق آمنة للفلسطينيين يمكن اللجوء إليها داخل غزة، ولا يفترض أن يتم قصفها من جانب إسرائيل.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إسرائيل لا تبذل ما يكفي من جهود للسماح بوصول المزيد من المساعدات لقطاع غزة، موضحةً أن الولايات المتحدة ترغب في زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.