الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مارسيلو وكينو في قائمة فلومينينسي البرازيلي في مونديال الأندية

فلومينينسي
فلومينينسي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة فريق فلومينينسي البرازيلي التي ستشارك في مونديال الأندية 2023.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر الجاري بمدينة جدة السعودية.

وشهدت قائمة الفريق البرازيلي تواجد كلًا من، مارسيلو وفيليبي ميلو وجانسو وكينو لاعب بيراميدز السابق وجيرمان كانو هداف الفريق في القائمة.

ويستهل فلومينينسي البرازيلي مشواره في البطولة بمواجهة الفائز في الدور الثاني بين الأهلي والفائز من مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي واتحاد جدة السعودي.

وضمت قائمة بطل أمريكا الجنوبية كلًا من:

حراسة المرمى: فابيو – بيدرو فيليبي – فيتور إيديس

خط الدفاع: صامويل إكسافير – مارلون – مارسيلو – جوجا – فيليبي ميلو – نينو – دييجو باربوسا – ديفيد براز

خط الوسط: ألكسندر – أندري – ماتيوس مارتينيلي – جانسو – كينو – دانييل سامبايو – جون أرياس – تياجو سانتوس - ليما

خط الهجوم: جون كينيدي – جيرمان كانو – يوني جونزاليس

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