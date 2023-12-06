مران الأهلي.. المارد الأحمر يواصل الاستعدادات لمواجهة شباب بلوزداد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة، في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث أدى اللاعبون تدريبات متنوعة وفقًا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.

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عبد المنعم يشارك في تدريبات الكرة

على صعيد آخر، شارك محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الكرة، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

واقترب عبد المنعم من العودة للمشاركة في المران الجماعي بعد تعرضه لإصابة قوية في الكاحل خلال خوضه المران الرئيسي قبل مواجهة يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة على ملعب السلام، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا

ويستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في تمام السادسة مساء الجمعة المقبلة 8 ديسمبر الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع المارد الأحمر، في المجموعة الرابعة والتي تضم فرق (شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن القطرية، جميع حقوق البث الحصري لكافة منافسات مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، داخل منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن مباراتي النهائية.

ويتربع الأهلي على قمة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على ميدياما الغاني، في افتتاح مشواره بمرحلة المجموعات بثلاثية نظيفة، يلي ميدياما وشباب بلوزداد برصيد 3 نقاط لكلاهما، وأخيرا يانج أفريكانز نقطة يتيمة.

وتجدر الإشارة، إلى أن المارد الأحمر، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، وذلك على حساب الوداد المغربي، بعد الفوز ذهابا بالقاهرة بنتيجة 2/1، والتعادل الإيجابي بكازابكلانكا 1/1.

ويمتلك النادي الأهلي، الرقم القياسي في عدد مرات حصد لقب الأميرة السمراء، برصيد 11 بطولة، حصدها أعوام 1987 و1982، و2001 و2005، و2006 و2008، 2012 و2013، 2020 و2021، و2023.