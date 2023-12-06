مواطن: تكثيف الرقابة ومواجهة جشع التجار مطلب شعبي من الرئيس القادم

قال المواطن أحمد بهجت، إن مطلبه من رئيس مصر القادم هو تحسين الاقتصاد المصري ووضع خطط للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار وفي الوقت ذاته القضاء على جشع واحتكار التجار للسلع للتحكم في أسعارها.

وأضاف “بهجت” خلال تقرير مصور لـ“الدستور” رصد مطالب المواطنين من رئيس مصر القادم..

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.محمد سعد

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، أعلنت القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للإنتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.