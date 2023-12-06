الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"خلال عام سنقضي عليهم جميعا".. أغنية إسرائيلية تثير ردود أفعال غاضبة

غزة
غزة

أثارت كلمات أغنية ألقاها مجموعة من الأطفال الإسرائيليين، استياء واسع بسبب تحريضها على الإبادة الجماعية في غزة، وتقول إن خلال عام سيقضى على كل شيء في غزة.

الأغنية التي تحمل عنوان "الصداقة 2023" وتم نشرها للمرة الأولى في التاسع عشر من نوفمبر الماضي، أي عشية يوم الطفولة العالمي، يظهر بها مجموعة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 - 14 عام، يحثون جيش الاحتلال على إبادة كل شيء في غزة.

وتقول كلمات الأغنية: "مساء خريف على سواحل غزة، المقاتلات تقصف، دمار، دمار، قوات الدفاع الإسرائيلية تعبر الحدود، اقضوا على حاملي الصليب المعكوف، لن يبقى هناك أي شيء، في عام آخر سنعود إلى منازلنا آمنين، سنقضي عليهم خلال عام كامل، ثم سنحرث حقولنا وسنذكرهم جميعًا".

نسخة محدثة من أغنية تأسيس إسرائيل

وفقا لموقع "ذا جويش برس" ومقره نيويورك، فإن الأغنية "نسخة محدثة ومقتبسة من قصيدة صهيونية تدعى "حريوت"، والنسخة الحديثة غناها أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما، تم إجلاؤهم من البلدات المحيطة بغزة".

وقام بتأليف الأغنية التي أثارت انتقادات وجدلا كبيرين، عوفر روزنباوم رئيس "الجبهة المدنية"، وهي حركة أنشئت بهدف "استعادة ثقة الإسرائيليين في قوات الاحتلال".

فيما جاءت القصيدة الأصلية "حريوت" من تأليف حاييم غوري، ولحّنها ساشا أرغوف بعد عام من اندلاع النكبة عام 1948، وتتحدث عن تأسيس دولة إسرائيل.

الإٍسرائيليون أيضًا غاضبون من الاغنية

أثارت الأغنية استياء عالمي، وردود فعل غاضبة على منصة إكس، ولكن على غير المتوقع إنها أثارت غضب بعض الإسرائيليين أيضًا.

ووفقا لموقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" فأن الأغنية قد تمت مشاركتها من قبل بعض الإسرائيليين، معتبرين إن الأغنية تضر بعلاقات إسرائيل وتشوه علاقاتها الدولية.  

ووصف بعض المستخدمين الفيديو بأنه "جنون" وأنه "قمة الذوق السيء"، بحسب تايم أوف إسرائيل.

وقال الموقع إن حاييم غوري نفسه "الذي لطالما كان مناضلا يساريا، لكان بكل تأكيد استاء من الكلمات الجديدة للأغنية".

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