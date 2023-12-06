التحفظ علي سفينة الحاويات بعد اصطدامها بكوبري الشهيد أحمد منسي| صور

قالت مصادر بهيئة قناة السويس إنه من المقرر أن يتم الحجز التحفظي على سفينة الحاويات ONE ORPHEUS كإجراء قانوني مقرر أن تتخذه الهيئة لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى في حادث اصطدامها بكوبري الشهيد أحمد منسي، والوقوف على مسببات بشكل تفصيلي.

أضافت المصادر، لـ"الدستور" أن الحجز التحفظي للسفينة إجراء طبيعي، لحين تقدير حجم الخسائر ومعرفة الحادث وتفريغ الصندوق الأسود الخاص بالسفينة.

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن بأن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل مع طوارئ الملاحة والعطل الفني الذي تعرضت له دفّة سفينة الحاويات ONE ORPHEUS خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.



كما أكد رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر نتيجة الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية بالتوازي مع أعمال الإنقاذ للسفينة.